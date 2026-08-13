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攜手畫廊產業進軍國際 文化部黑潮計畫10月徵件

中央社／ 台北13日電

文化黑潮計畫支持台灣視覺藝術進軍國際，促成連續3屆有台灣畫廊亮相瑞士巴塞爾藝術展主展區。文化部預告，116年相關計畫10月起徵件。

文化部昨天於北師美術館辦理「2026文化黑潮之國際藝術展會補助成果分享會」，邀請耿畫廊、台灣伊日股份有限公司、絕版影像館等獲「文化黑潮之國際藝術展會補助要點」補助單位分享參展策略、國際交流成果及市場拓展經驗。

文化部政務次長李靜慧今天透過新聞稿表示，文化部自113年啟動文化黑潮計畫，推動2支視覺藝術計畫，分別是「文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助」及「文化黑潮之國際藝術展會補助」，而文化部也正在積極爭取「文化黑潮2.0計畫」，期盼透過此次分享會了解業界需求，也讓世界看到台灣藝術家在國際舞台發光閃耀。

「文化黑潮之國際藝術展會補助」至今累計推介338名台灣藝術家，如薛保瑕、姚瑞中、蘇孟鴻、歐宗翰等，參展瑞士巴塞爾藝術展、斐列茲首爾藝術博覽會、巴黎攝影博覽會等20個國際藝術展會。

耿畫廊連續3屆以台灣畫廊身分進入瑞士巴塞爾藝術展主展區，也是唯一入選的台灣參展畫廊。耿畫廊說，透過文化黑潮的力量，將藝術家王攀元作品帶到瑞士及法國巴黎，期待可集結國內畫廊一起進入其他重要單元。

台灣伊日股份有限公司參展第21屆「馬德里當代藝術博覽會」，以台灣藝術家張君懿、陳雲、邱懷萱、黃小燕、李芳枝、呂紹瑜及吳家昀等人作品參展。

伊日公司表示，與前一屆參展相比，此次交易件數增加，展現畫廊長期深耕藝術家的成果，也反映台灣當代藝術在國際藝術市場中逐步建立起辨識度與關注度。

今年首次移師英國倫敦奧林匹亞展覽中心的「倫敦攝影博覽會」，絕版影像館推展台灣藝術家吳家昀個展，獲選成最受歡迎展位之一。絕版影像館表示，吳家昀獲英國金融時報旗下媒體FT Weekend專題採訪，獲得專業藝術社群的廣泛關注與正面評價。

116年「文化黑潮之國際藝術展會補助」自今（115）年10月受理線上收件。

黑潮 文化部 藝術家

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