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趙建銘挨轟醫術差…陳幸妤再爆肩傷「回家打類固醇」 台南衛生局要查了

聯合新聞網／ 綜合報導
2016年陳幸妤（左）牙醫診所開幕活動，陳幸妤的丈夫趙建銘（右）一起現身。聯合報系資料照
2016年陳幸妤（左）牙醫診所開幕活動，陳幸妤的丈夫趙建銘（右）一起現身。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝早已和趙建銘離婚，且肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸、類固醇到家中處理。衛福部醫事司表示，醫師於自家為家人施打玻尿酸、類固醇，實際情形是否違法，則須台南市政府衛生局進一步調查；對此，台南市衛生局表示，接獲相關消息後，已立即前往趙建銘診所調查，若屬實將依法裁處。

陳幸妤昨（12）日在趙建銘診所的Google Maps評論留下一星負評，除了公開前夫趙建銘偷吃診所護理師，還提到趙不僅誤診2名兒子傷勢，自己肩膀肌腱斷裂後，5年來都是拿玻尿酸、類固醇到家中處理，並稱不被允許前往診所或醫院拍攝相關影像。陳幸妤表示，直到改至別家骨科診所接受PRP治療後，肩膀症狀才改善5成以上。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，目前外界看到的主要是一則臉書或網路留言回應，究竟留言內容是否屬實、使用的是何種藥物及留言者的身分等，都還無法完全確認，因此政府部門很難據此判斷是否涉及違反醫師法或其他相關規定，玻尿酸類固醇藥物缺乏具體藥品資訊，因此無法直接認定是否涉及違規，仍需由台南市衛生局調查。

對於陳幸妤爆料趙建銘將玻尿酸、類固醇帶到家中施打，是否違反「醫師法」，台南市衛生局表示，接獲相關消息後，已立即前往趙建銘診所調查，若屬實將依法裁處。

臉書帳號陳幸妤昨在趙建銘兆福脊椎骨科診所留下一星負評。記者林伯驊／翻攝
臉書帳號陳幸妤昨在趙建銘兆福脊椎骨科診所留下一星負評。記者林伯驊／翻攝

陳幸妤 趙建銘 衛福部 衛生局 診所 類固醇

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