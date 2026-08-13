快訊

千萬本金拿不回…不動產業務遭控吸金20億 受害人每月背7萬貸款

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

陳幸妤毀滅式爆料趙建銘 陳水扁疑不捨愛女發文：只是最基本尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

華航雜誌《Dynasty》勇奪APEX年度優秀出版獎最高殊榮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航雜誌「Dynasty」今年全新改版升級，以更鮮明的視覺版面提升閱讀質感，持續陪伴旅客解鎖世界之旅。圖／華航提供
華航雜誌「Dynasty」今年全新改版升級，以更鮮明的視覺版面提升閱讀質感，持續陪伴旅客解鎖世界之旅。圖／華航提供

華航雜誌「Dynasty」勇奪2026年美國APEX年度優秀出版獎的雜誌版面設計獎項大獎最高殊榮，同時摘下電子期刊卓越獎雙料獲獎展現華航雜誌「Dynasty」在品牌價值、美學設計及數位永續創新的實力，引領航空品牌刊物站上國際舞台。

美國APEX優秀出版獎是由國際出版專業評審團隊，評選全球優秀作品，今年邁入第38屆，而華航雜誌「Dynasty」憑藉全新升級的設計及內容脫穎而出，一舉勇奪雜誌版面設計最大獎。

評審團隊特別讚賞優美設計及清晰流暢的文字表現，即便涵蓋多語言內容，仍井然有序且閱讀友善；透過光影的視覺敘事手法，細膩描繪羅馬、峴港等目的地的城市魅力，巧妙融合實用旅遊資訊及藝術美學，帶來豐富且具層次的閱讀體驗，也激發讀者探索世界的無限想像。

華航雜誌「Dynasty」發行電子季刊，以數位閱讀落實永續精神，今年再度獲頒電子期刊卓越獎，展現在數位出版的成果深獲肯定。

華航表示，「Dynasty」今年全新改版升級，以更鮮明的視覺版面提升閱讀質感，並新增時下趨勢單元，精選全球特色建築及當代熱門話題；擴充節慶專題，帶領旅客走進世界各地的文化盛事；美食專欄則以物出發，深度串聯台灣飲食與人情故事，持續以國際視野及在地文旅，展現華航的創新實力與品牌價值。

華航雜誌「Dynasty」自1971 年創刊以來，已伴隨無數旅客飛行55年，未來也將持續陪伴旅客解鎖世界之旅，透過閱讀感受世界各地的人文風情及台灣之美。

華航雜誌「Dynasty」榮獲美國 APEX 優秀出版獎雙料獎項，一舉摘下雜誌版面設計大獎及電子期刊卓越獎。圖／華航提供
華航雜誌「Dynasty」榮獲美國 APEX 優秀出版獎雙料獎項，一舉摘下雜誌版面設計大獎及電子期刊卓越獎。圖／華航提供

華航 雜誌 出版

延伸閱讀

和泰產險勇奪保險信望愛獎7項肯定 數位創新、永續治理展實力

最佳囤貨時機？世界冠軍推薦款咖啡超值搶購檔登場

奪15件德國紅點設計獎！嶺東科大設計時尚學院揚名國際

富國島旅遊熱度升溫 SPA增飛每週5班迎旺季

相關新聞

陳幸妤轟趙建銘…把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤與丈夫趙建銘離婚消息曝光，陳幸妤並在趙建銘診所的Google評論區留言批評趙建銘對她的肩膀肌腱斷裂當成是五十肩治療。據骨科醫師指出，事實上肩膀肌腱斷裂和五十肩有明顯的分別，是骨科或是復健科常見的疾病，也有可茲辨別的不同處。

是否違法？陳幸妤曝肩腱斷裂5年回家打類固醇 衛福部說話了

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，且自曝肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理。衛福部醫事司表示，醫師於自家為家人施打玻尿酸、類固醇疑義一節，醫師執行醫療業務須遵守「醫師法」規定，如有無製作病歷、載明處方等，實際情形是否違法，則須台南市政府衛生局進一步調查。

養生婦肛門口驚見3公分腫瘤…竟是3期癌！醫曝：直腸癌早期「無感」

72歲盧姓婦人重視養生，身體無異樣，直到糞便潛血篩檢異常，確診中低位直腸癌，腫瘤有3、4公分大，距離肛門僅5公分，若依傳統治療恐切除直腸與肛門，終身必須使用人工肛門，經女兒尋求第二意見後，接受TNT全期新輔助治療，放化療後密切追蹤，免開刀，成功保住肛門，今年滿5年都未復發。

陳幸妤Google評論開撕趙建銘 精神科醫揭「玉石俱焚」心態背後原因

前總統陳水扁女兒陳幸妤於Google評論曝光離婚一事引起關注。精神科醫師楊聰財表示，親密關係遭背叛後，公開聲討甚至產生「玉石俱焚」念頭，背後常是無助與創傷，可從生理、心理、社會及精神靈性4層面逐步療癒。

秋冬出國團費出爐！日本最多漲1成、澳洲飆18％ 這些地方便宜1~2成

迎戰第4季賞楓、滑雪、極光及聖誕跨年旅遊旺季，品保協會13日公布今年10至12月團體旅遊合理參考價格。從各線報價來看，秋冬旅遊市場呈現明顯分化，日本受通膨、稅費及賞楓旺季推升，團費較去年同期上漲約7%至10%；澳洲年漲幅更達18%，中亞非平均也上漲8%至12%。相較之下，美加進入傳統淡季，團費較今年第3季下滑15%至20%，韓國也回落5%至10%，成為第4季相對具價格吸引力的市場。

趙建銘挨轟醫術差…陳幸妤再爆肩傷「回家打類固醇」 台南衛生局要查了

前總統陳水扁女兒陳幸妤自曝早已和趙建銘離婚，且肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸、類固醇到家中處理。衛福部醫事司表示，醫師於自家為家人施打玻尿酸、類固醇，實際情形是否違法，則須...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。