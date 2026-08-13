15日南部防豪雨 低壓帶17日起「影響一周」水氣偏多

交通部中央氣象署今天表示，明天、15日西南風增強，其中15日南部地區可能有豪雨；17日起連續一週各地水氣偏多，不定時有短暫陣雨或雷雨，午後新竹以南地區要留意局部大雨。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天、15日西南風增強，中南部整天不定時有局部大雨發生，其中15日雨勢最劇，南部可能會有局部豪雨；北部地區、各山區午後仍有局部大雨。

黃恩鴻表示，16日西南風減弱，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部地區及東北部山區注意局部大雨。

黃恩鴻說，17日起台灣受大低壓帶影響，預估將持續一週，水氣偏多，大氣環境不穩定、降雨範圍廣，南部不定時會有短暫陣雨或雷雨，東半部偶有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北地區為零星短暫雨；午後新竹以南地區要留意局部大雨。

氣溫方面，黃恩鴻提到，未來一週未降雨時，各地高溫約攝氏32至35度，明天在大台北地區、彰化及台東地區仍要留意局部36度以上高溫。

黃恩鴻提到，在大低壓帶中持續有熱帶雲簇消長，目前觀察，未來一週在南海一帶會有熱帶系統發展，不排除有成颱的機會，然而生成位置可能接近廣州近海，預估不易發展，對台也無影響。再後期可能在關島東方海面也會有熱帶系統發展，但不確定性太大，仍需要持續觀察。

黃恩鴻提醒，15日之前適逢年度大潮，嘉義至屏東、基隆、新北及東半部地區沿海漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，低窪區域注意局部淹水。