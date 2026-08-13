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哥倫比亞強震釀重災 台灣民團啟動緊急救援募款

中央社／ 紜台北13日電
哥倫比亞10日強震，導致不少建築物和基礎設施損壞，街道上滿是瓦礫磚塊碎片。台灣民間團體啟動緊急救援募款，將在卡利、考卡等8省透過既有據點直接提供援助。（台灣世界展望會提供）中央社記者吳欣紜傳真　115年8月13日 中央通訊社
哥倫比亞10日強震，導致不少建築物和基礎設施損壞，街道上滿是瓦礫磚塊碎片。台灣民間團體啟動緊急救援募款，將在卡利、考卡等8省透過既有據點直接提供援助。（台灣世界展望會提供）中央社記者吳欣紜傳真　115年8月13日 中央通訊社

哥倫比亞強震釀嚴重災情，迄今已有265人死亡、超過3500人受傷，另有約500人失蹤，台灣民間團體啟動緊急救援募款，將在卡利、考卡等8省透過既有據點直接提供援助。

哥倫比亞10日發生規模7.4強震，根據外媒報導，搜救工作今天邁入「最後階段」，救援人員力拚在黃金72小時結束前，持續尋找生命跡象；而這起強震至今已造成265人死亡、超過3500人受傷，另有約500人失蹤。

台灣民間團體台灣世界展望會發布新聞稿表示，當地世界展望會已發布高階行政警報（ExecutiveAlert），啟動內部應變機制，優先關注兒童、青少年、家庭及員工的保護與福祉。

世界展望會指出，哥倫比亞多年來接納大量來自委內瑞拉的難民和移民，目前約有280萬委內瑞拉人生活在哥倫比亞，其中許多兒童面臨流離失所、暴力與心理創傷，以及教育、醫療保健與安全住所不足等困境，更暴露於性別暴力、性剝削及遭武裝團體招募等風險。

世界展望會表示，哥倫比亞境內有730萬人處於糧食不安全，這次強震讓原已脆弱的兒童與家庭面臨更嚴峻的生活挑戰，相鄰的委內瑞拉6月遭強震衝擊時，世界展望會即刻啟動緊急應變，哥倫比亞展望會也投入震災援助。

世界展望會指出，這次哥倫比亞發生強震後再次啟動緊急應變，目前已確認第一線人員人身安全，並進入社區評估受災家庭的實際需求，將在卡利、考卡、安蒂奧基亞等8省透過既有據點直接提供援助。

台灣世界展望會表示，已開設「哥倫比亞強震救援」捐款專案，為受災的脆弱兒童和家庭募集糧食、乾淨水、臨時庇護所需帳篷和毯子等，民眾也可透過自由捐支持緊急物資援助、災後心理社會支持及兒童保護工作。

募款 哥倫比亞 強震 台灣

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