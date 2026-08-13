快訊

由紅翻黑！台指期夜盤剛開盤跌破46K 期貨法人這麼說

「從不拿健保卡看診」假義消金髮YUKI再出庭 自曝藥袋印身分是女性

美國造不出破解伊朗的「特洛伊木馬」 華府3對策全有硬傷陷新泥淖

聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤轟趙建銘…把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤與丈夫趙建銘離婚消息曝光，陳幸妤並在趙建銘診所的Google評論區留言批評趙建銘對她的肩膀肌腱斷裂當成是五十肩治療。2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。本報資料照片
前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤與丈夫趙建銘離婚消息曝光，陳幸妤並在趙建銘診所的Google評論區留言批評趙建銘對她的肩膀肌腱斷裂當成是五十肩治療。2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）一起現身。本報資料照片

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤與丈夫趙建銘離婚消息曝光，陳幸妤並在趙建銘診所的Google評論區留言批評趙建銘對她的肩膀肌腱斷裂當成是五十肩治療。據骨科醫師指出，事實上肩膀肌腱斷裂和五十肩有明顯的分別，是骨科或是復健科常見的疾病，也有可茲辨別的不同處。

台中市長安醫院關節治療科主任黃梓榕說，五十肩的本名是「沾黏性肩關節囊炎」，原因是關節囊發炎沾黏。明顯症狀有三，分別是角度受限、夜間壓痛和活動疼痛，其中跟其他肩部問題最大的差別是夜間疼痛，也就是「休息不會好」反而會很常痛醒影響睡眠。

至於肌腱斷裂，一般稱為旋轉肌袖撕裂。旋轉肌袖肌由4條肌肉組成，分別是肩胛下肌、棘上肌、棘下肌與小圓肌，這4條肌肉及其筋膜，就像是袖子一樣從肩部延伸，當受有撕裂傷或斷裂時，施力上就會無法連續。五十肩則是關節囊發炎並產生沾黏。

而肌腱斷裂和五十肩不同處，在於肌腱斷裂屬於「結構損壞」自己沒力氣抬高，手舉到特定角度（如60至120度）最痛，但請別人幫忙托住手臂時，手是可以被動抬高的。但五十肩屬於「關節沾黏」也就是肌肉有力量，但因關節卡住而受限，不論是自己抬，或是別人出力幫忙抬，都會卡在某個角度動彈不得。

至於治療上，黃梓榕說，肌腱斷裂與五十肩的治療邏輯不同，肌腱斷裂初期需要固定、休息，甚至手術縫合。可在關節腔注射玻尿酸，或在肌腱受傷破裂或部分斷裂處注射高濃度血小板血漿（PRP）或高濃度葡萄糖水（PROLO 增生療法），刺激肌腱自體修復，同時施以激痛點注射，放鬆緊繃的肌肉。另也有手術方式治療。

而五十肩的治療核心是把發炎、縮小的關節囊「撐開」。可以使用關節囊液壓擴張術、神經阻斷術或利用熱敷、電療放鬆肌肉，並由物理治療師進行徒手治療（關節鬆動術），強行拉開沾黏。另外，居家復健上，患者每天必須忍痛在家做「爬牆運動」、「鐘擺運動」及「毛巾操」，把被卡住的角度一天天拉開。

台中市長安醫院關節治療科主任黃梓榕。圖／取自長安醫院網站
台中市長安醫院關節治療科主任黃梓榕。圖／取自長安醫院網站

陳幸妤 肌腱 趙建銘

延伸閱讀

陳幸妤肩腱斷裂靠玻尿酸類固醇治療5年 醫：止痛無法讓斷腱重新接合

是否違法？陳幸妤曝肩腱斷裂5年回家打類固醇 衛福部說話了

遠離台北鎂光燈仍不平靜 陳幸妤斷開趙建銘近25年婚姻

陳幸妤證實離婚 發文控趙建銘有不當男女關係、對兒診斷潦草

相關新聞

陳幸妤轟趙建銘…把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤與丈夫趙建銘離婚消息曝光，陳幸妤並在趙建銘診所的Google評論區留言批評趙建銘對她的肩膀肌腱斷裂當成是五十肩治療。據骨科醫師指出，事實上肩膀肌腱斷裂和五十肩有明顯的分別，是骨科或是復健科常見的疾病，也有可茲辨別的不同處。

是否違法？陳幸妤曝肩腱斷裂5年回家打類固醇 衛福部說話了

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，且自曝肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理。衛福部醫事司表示，醫師於自家為家人施打玻尿酸、類固醇疑義一節，醫師執行醫療業務須遵守「醫師法」規定，如有無製作病歷、載明處方等，實際情形是否違法，則須台南市政府衛生局進一步調查。

陳幸妤Google評論開撕趙建銘 精神科醫揭「玉石俱焚」心態背後原因

前總統陳水扁女兒陳幸妤於Google評論曝光離婚一事引起關注。精神科醫師楊聰財表示，親密關係遭背叛後，公開聲討甚至產生「玉石俱焚」念頭，背後常是無助與創傷，可從生理、心理、社會及精神靈性4層面逐步療癒。

秋冬出國團費出爐！日本最多漲1成、澳洲飆18％ 這些地方便宜1~2成

迎戰第4季賞楓、滑雪、極光及聖誕跨年旅遊旺季，品保協會13日公布今年10至12月團體旅遊合理參考價格。從各線報價來看，秋冬旅遊市場呈現明顯分化，日本受通膨、稅費及賞楓旺季推升，團費較去年同期上漲約7%至10%；澳洲年漲幅更達18%，中亞非平均也上漲8%至12%。相較之下，美加進入傳統淡季，團費較今年第3季下滑15%至20%，韓國也回落5%至10%，成為第4季相對具價格吸引力的市場。

PRP不是「打一針就再生」 醫揭真相：能降發炎、助修復但不是神針

近年「再生醫療」蔚為風潮，從膝蓋退化、肌腱受傷到運動傷害，不少人嘗試注射PRP高濃度血小板血漿。一針動輒數千甚至上萬元，真的可以讓磨掉的軟骨長回來、斷裂的肌腱再長好，甚至加速骨折癒合嗎？台安醫院骨科主治醫師林佑璉表示，PRP有其臨床角色，但並非萬靈丹，民眾最需要釐清...

華航雜誌《Dynasty》勇奪APEX年度優秀出版獎最高殊榮

華航雜誌「Dynasty」勇奪2026年美國APEX年度優秀出版獎的雜誌版面設計獎項大獎最高殊榮，同時摘下電子期刊卓越獎雙料獲獎展現華航雜誌「Dynasty」在品牌價值、美學設計及數位永續創新的實力，引領航空品牌刊物站上國際舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。