陳幸妤轟趙建銘…把肌腱斷裂「醫成五十肩」？醫曝兩病差異有明顯分別

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤與丈夫趙建銘離婚消息曝光，陳幸妤並在趙建銘診所的Google評論區留言批評趙建銘對她的肩膀肌腱斷裂當成是五十肩治療。據骨科醫師指出，事實上肩膀肌腱斷裂和五十肩有明顯的分別，是骨科或是復健科常見的疾病，也有可茲辨別的不同處。

台中市長安醫院關節治療科主任黃梓榕說，五十肩的本名是「沾黏性肩關節囊炎」，原因是關節囊發炎沾黏。明顯症狀有三，分別是角度受限、夜間壓痛和活動疼痛，其中跟其他肩部問題最大的差別是夜間疼痛，也就是「休息不會好」反而會很常痛醒影響睡眠。

至於肌腱斷裂，一般稱為旋轉肌袖撕裂。旋轉肌袖肌由4條肌肉組成，分別是肩胛下肌、棘上肌、棘下肌與小圓肌，這4條肌肉及其筋膜，就像是袖子一樣從肩部延伸，當受有撕裂傷或斷裂時，施力上就會無法連續。五十肩則是關節囊發炎並產生沾黏。

而肌腱斷裂和五十肩不同處，在於肌腱斷裂屬於「結構損壞」自己沒力氣抬高，手舉到特定角度（如60至120度）最痛，但請別人幫忙托住手臂時，手是可以被動抬高的。但五十肩屬於「關節沾黏」也就是肌肉有力量，但因關節卡住而受限，不論是自己抬，或是別人出力幫忙抬，都會卡在某個角度動彈不得。

至於治療上，黃梓榕說，肌腱斷裂與五十肩的治療邏輯不同，肌腱斷裂初期需要固定、休息，甚至手術縫合。可在關節腔注射玻尿酸，或在肌腱受傷破裂或部分斷裂處注射高濃度血小板血漿（PRP）或高濃度葡萄糖水（PROLO 增生療法），刺激肌腱自體修復，同時施以激痛點注射，放鬆緊繃的肌肉。另也有手術方式治療。

而五十肩的治療核心是把發炎、縮小的關節囊「撐開」。可以使用關節囊液壓擴張術、神經阻斷術或利用熱敷、電療放鬆肌肉，並由物理治療師進行徒手治療（關節鬆動術），強行拉開沾黏。另外，居家復健上，患者每天必須忍痛在家做「爬牆運動」、「鐘擺運動」及「毛巾操」，把被卡住的角度一天天拉開。