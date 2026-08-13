藤本壯介建築個展登台 大阪世博大屋頂環模型亮相

日本建築師藤本壯介操刀2025年大阪世博主會場「大屋頂環」，其模型15日起將在藤本壯介台北個展登場，讓人體驗行走於大屋頂環中。藤本壯介表示，希望讓觀眾以身體感受作品。

日本東京森美術館去年推出締造23萬參觀人次的「藤本壯介建築展：原初．未來．森」，忠泰美術館與森美術館跨國合作，讓台灣成為該展海外巡展首站。藤本壯介與森美術館館長片岡真實為此訪台，今天出席開幕記者會並帶領導覽。

藤本壯介致詞表示，此次展覽可說是他過去近30年的軌跡，呈現出他的思考，還有想在作品中呈現的前瞻想法。但這不只是一檔回顧展，而是試圖以「森」這個字帶出對未來建築與社會的想像。

藤本壯介生於日本北海道，在森林圍繞下成長也影響他的思考方式。他說，展覽命題中的「森」字不光有自然森林之意，還有建築家們蓋出許多房子時，其實也像是在環境中建構森林，森林能夠容納非常多生物共存，如何讓建築物像森林，允許多樣性共存，產生美妙連結，也是他一直在思考的。

以「大屋頂環」為例，藤本壯介說，他最初接到設計任務時，便是思考如何讓這麼多不同國家共存，就像森林有生物多樣性共存一樣。此次模型分2部分展出，一是在忠泰美術館展出大屋頂環的設計模型，再來便是在衛星展區展出局部縮小模型。

藤本壯介透露，最初並沒有規劃衛星展區，後來忠泰基金會執行長李彥良告訴他，找到場地可以呈現「大屋頂環」時非常驚喜，衛星展區還有網路上未公開的紀錄片，記錄大阪世博期間會場場景，「今天看了都還有點想哭的衝動。」

除「大屋頂環」外，藤本壯介個展展區「思想之森」也是此次展覽一大亮點。藤本壯介形容，觀眾會像是真正走入他的思考森林，展覽佈滿過去作品模型與不同物件，隨動線將會從較早作品走到較新作品、甚至進行中的作品思考中。

其中可見過去他設計「台灣塔」的思考，有模型、包裹水果的保麗龍套、揉皺紙張等，藤本壯介當時以福爾摩沙為概念設計打造，在競圖中獲勝，但後來該計畫喊卡。藤本壯介說，台灣塔雖然後來無法實現，但在他的記憶中一直有重要的位置。

展中也可以看見日常物品如松果、洋芋片等，藤本壯介說，他希望讓大家觀察到建築上各式各樣的思考，像是洋芋片，透過不同堆疊產生的空間與縫隙也可能運用在建築，希望能透過展覽讓人感受到創造力是自由的，也能從展覽中獲得樂趣。

「藤本壯介建築展：原初．未來．森」15日起將展出至2027年1月3日，主展區在忠泰美術館，衛星展區在建國啤酒廠成品倉庫。