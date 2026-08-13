城鎮韌性演習北部演練 日籍旅客首次來：很高興親身見證

城鎮韌性演習首納行動網路降速演練，下午北部實施，台北車站1樓以上淨空，許多民眾配合疏散至B1避難，過程順利；其中有日本旅客首次來台旅遊遇到演習，很高興親身見證。

2026年城鎮韌性演習期間，加入行動網路降速演練，中部7縣市已於10日實施，北部地區則在今天下午2時30分至3時演練，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

交通部日前表示，演習期間，台鐵、高鐵及航班皆正常運行，車站及航站也維持正常作業，進行行動網路降速演練時，屆時區域內行動網路速度將受限，連帶影響旅客手機或行動裝置連線順暢度，當旅客連線購票APP時，可能發生登入、身分驗證、電子車票下載，或線上退（改）票等功能連線較慢或無法即時完成，呼籲旅客提前完成取票或備妥實體票卡，演習期間請提早出發。

演習期間台北車站1樓以上樓層必須淨空，排班計程車服務也暫停。根據現場觀察，下午約2時20分已有人員陸續疏散旅客至B1連通道，面對帶有大型行李的旅客，人員也會主動協助搬運行李。

儘管今天演習期間為平日離峰時段，但正值暑假，旅客人數仍比平常稍多。觀察台北車站現場演習情況，警方引導、疏散民眾的過程大致順利，不少民眾在B1連通道等候，過程中，有人員宣導民眾採取避難姿勢。由於現場略顯悶熱，不少民眾拿出扇子搧風。

有日本籍旅客澁谷哲宏首次來台旅遊就遇到演習，原本規劃前往華山文創園區看展覽，他透過翻譯軟體告訴中央社記者，由於遇上演習，便配合現場指示疏散至B1等候，原先以為火車及捷運都停駛，直到經記者告知後，才知道捷運仍維持正常行駛。

澁谷哲宏的妻子則認為，這是一次重要的演習，很高興能有機會親身參與、見證這次演習。

從新竹北上、原預計前往中山國中站附近開會的劉姓旅客表示，下午2時多在外等候計程車時，發現路上計程車數量不多，主要是因為接近演習時段。他後來配合現場人員開始疏散民眾返回車站內，也被告知下午3時後才能搭乘計程車，他認為，整體疏散過程還算順利。

梁小姐表示，原本與親友計畫前往樓上餐廳用餐，但得知演習期間樓上樓層也須清空，因此改在B1等候，她說，雖然演習期間網路速度受到影響，但仍能透過不需網路連線的手機遊戲打發時間。