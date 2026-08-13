是否違法？陳幸妤曝肩腱斷裂5年回家打類固醇 衛福部說話了

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，且自曝肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理。衛福部醫事司表示，醫師於自家為家人施打玻尿酸、類固醇疑義一節，醫師執行醫療業務須遵守「醫師法」規定，如有無製作病歷、載明處方等，實際情形是否違法，則須台南市政府衛生局進一步調查。

陳幸妤至前夫、骨科醫師趙建銘診所Google評論留一星負評並表示，她肩膀肌腱斷裂後，5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理，並稱不被允許前往診所或醫院拍攝相關影像。她表示，後來改至別家東區骨科診所接受PRP治療後，「已改善5成以上」，形容過去狀況嚴重時，甚至穿衣脫衣、拿水杯及睡覺都會感到疼痛。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，目前外界看到的主要是一則臉書或網路留言回應，究竟留言內容是否屬實、使用的是何種藥物及留言者的身分等，都還無法完全確認，因此政府部門很難據此判斷是否涉及違反醫師法或其他相關規定，玻尿酸類固醇藥物缺乏具體藥品資訊，因此無法直接認定是否涉及違規，仍需由台南市衛生局調查。

不具名骨科醫師表示，玻尿酸、類固醇等注射藥物並非民眾可自行至藥局購買，應由醫師評估病況後開立並進行注射。衛福部表示，根據醫師法第8-2條，醫師執業應在所在地主管機關核准登記的醫療機構、長期照顧服務機構、精神復健機構或其他經中央主管機關認可之機構為之，實際情形是否違法，則須台南市政府衛生局進一步調查。