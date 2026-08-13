陳幸妤Google評論開撕趙建銘 精神科醫揭「玉石俱焚」心態背後原因

前總統陳水扁女兒陳幸妤於Google評論曝光離婚一事引起關注。精神科醫師楊聰財表示，親密關係遭背叛後，公開聲討甚至產生「玉石俱焚」念頭，背後常是無助與創傷，可從生理、心理、社會及精神靈性4層面逐步療癒。

陳幸妤於50歲生日之際，在趙建銘診所Google評論中宣告兩人已離婚，還控訴對方與護理師有不正當男女關係，消息曝光引發熱議。

楊聰財表示，生命中的傷痛有時如毫無預警的暴風雨，當曾許下誓言的伴侶走向背叛、信任瓦解，許多人最先出現的不是理性冷靜，而是強烈的憤怒與委屈，甚至透過公開平台發聲，看似想要「玉石俱焚」，背後往往是內心走投無路的求救。

他指出，當一個人全心付出，甚至承受多年壓力，卻換來輕忽與背叛，原有自我價值感可能瞬間崩塌。在極度痛苦下公開揭露情緒，是渴望「被聽見」、「被理解」及「獲得公道」的本能反應，憤怒也成為保護脆弱內心的一道防線。

不過，楊聰財認為，情感的解脫不在毀滅對方，而在重塑自己。要走過婚姻變故，可從生理、心理、社會及精神靈性4個面向著手，且「好聚好散」並非一句勸慰就能做到，而是一段漫長的整理與療癒過程。

生理方面，強烈心理衝擊可能造成失眠、食慾不振、胸悶等情況，可藉規律作息、溫和運動、均衡飲食及深呼吸，讓緊繃的神經系統逐漸放鬆；心理方面則應允許自己悲傷，不必強迫立即堅強，更要把伴侶的錯誤行為與自身價值分開，不因對方的選擇否定自己。

社會層面可尋求親友理解與陪伴，但也要對外界輿論及過度關切設下界線，把注意力重新放回自己與孩子的生活；精神靈性層面的療癒則並非要求無條件寬恕，而是選擇「不再讓過去的痛苦囚禁現在的自己」。

楊聰財表示，真正的解脫，是有一天再次回望過去的風雨，內心不再劇烈起伏，而能接受既定事實、繼續前行。「好聚好散」不是便宜對方，而是還給自己一個清爽、有尊嚴的未來，婚姻的撕裂也可能成為重新找回自己與內心平靜的契機。