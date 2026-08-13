台南第6例登革熱境外移入 越南女子發燒確診

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤與丈夫趙建銘離婚消息曝光，陳幸妤並在趙建銘診所的Google評論區留言批評趙建銘對她的肩膀肌腱斷裂當成是五十肩治療。據骨科醫師指出，事實上肩膀肌腱斷裂和五十肩有明顯的分別，是骨科或是復健科常見的疾病，也有可茲辨別的不同處。

2026-08-13 17:36