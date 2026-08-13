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台南第6例登革熱境外移入 越南女子發燒確診
台南市政府衛生局今天公布台南市第6例登革熱境外移入病例，個案是越南籍女子，日前來台探親入境時出現發燒症狀，昨天確診後住院治療。
衛生局指出，台南市第6例登革熱境外移入病例是60多歲越南籍女子，8月11日從越南來台探親，在高雄小港機場入境時發燒，機場檢疫站採檢為NS1陰性，個案到台南市麻豆區女兒家中休息，昨天經實驗室檢驗為PCR陽性確診。
台南市登革熱防治中心獲報後，立刻動員進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，且規劃戶內外化學防治作業。
衛生福利部疾病管制署傳染病資料顯示，截至今天，國內累計122例登革熱病例，分別是本土病例7例，境外移入115例，感染國家以印尼最多、其次是越南、馬爾地夫、馬來西亞及菲律賓等。
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