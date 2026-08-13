秋冬出國團費出爐！日本最多漲1成、澳洲飆18％ 這些地方便宜1~2成

迎戰第4季賞楓、滑雪、極光及聖誕跨年旅遊旺季，品保協會13日公布今年10至12月團體旅遊合理參考價格。從各線報價來看，秋冬旅遊市場呈現明顯分化，日本受通膨、稅費及賞楓旺季推升，團費較去年同期上漲約7%至10%；澳洲年漲幅更達18%，中亞非平均也上漲8%至12%。相較之下，美加進入傳統淡季，團費較今年第3季下滑15%至20%，韓國也回落5%至10%，成為第4季相對具價格吸引力的市場。

日本仍是國人出境旅遊主力市場。品保協會指出，今年1-6月日本入境人數2108萬，較2025年同期2151萬人，減少2%。但台灣以397萬人次晉升為入境日本旅客第二名，高達20.9%正成長，顯示赴日旅遊需求依然旺盛。

隨著第4季進入賞楓高峰，北海道、東北一路至關東、關西及九州接力轉紅，加上12月滑雪季登場，推升旅遊成本。受日本通膨、機場相關稅費及燃油附加費影響，第4季團費較去年同期上漲約7%至10%，較今年第3季亦增加5%至10%。

長程線則呈現「旺季漲、淡季降」。歐洲受當地通膨、飯店、遊覽車及餐飲成本走高，加上燃油附加費與匯率因素，第4季團費較去年同期約漲3%至5%；市場買氣也從傳統景點轉向主題旅遊，11、12月以極光、滑雪、聖誕市集及跨年商品最受關注，其中北歐極光詢問度最高。

美加則因暑假及世足賽效應結束，加上直飛航班增加、機位供給擴大，第4季價格較第3季下降約15%至20%。其中11月1日至12月15日進入傳統淡季，票價落在全年相對低檔，之後隨聖誕與跨年返鄉潮再快速拉升，呈現明顯「V型」走勢。

紐澳則進入南半球春夏旺季，受機票及燃油附加費上升影響，澳洲團費第4季較去年同期上漲約18%、紐西蘭漲約8%；中亞、非洲及中東同樣進入適合旅遊的旺季，整體團費年增約8%至12%，高端住宿、郵輪與精品小團漲幅尤其明顯。

亞洲短程市場則相對平穩。韓國因航班供給增加、匯率有利，第4季團費較去年同期約持平至上漲3%，但較暑假下降5%至10%；東南亞除新加坡外，多數市場較第3季下降約一成。越南則因區域差異出現分化，其中富國島進入乾季旺季，飯店價格大漲，帶動團費較第3季上漲約15%。