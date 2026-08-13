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消基會曝美國禁用食用色素紅色7號 、我使用普遍 食藥署：不會立即禁用

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，美國禁用食用紅色7號是基於動物實驗，而非人體致癌性，且國際食品法典委員會（Codex）仍准用，我國目前不會立即禁用。聯合報系資料照
衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，美國禁用食用紅色7號是基於動物實驗，而非人體致癌性，且國際食品法典委員會（Codex）仍准用，我國目前不會立即禁用。聯合報系資料照

消機會今開記者會指出，國際逐漸限用「食用紅色7號」色素，美國食藥局撤銷其作為食品及口服藥著色劑資格，歐盟限縮用途並要求加註警語，我國仍維持準用，且抽檢市售35件產品，發現17件檢出食用紅色7號。衛福部食藥署食品組組長許朝凱指出，美國禁用食用紅色7號是基於動物實驗，而非人體致癌性，且國際食品法典委員會（Codex）仍准用，我國目前不會立即禁用。

消基會指出，食用紅色7號具耐高溫、顯色強且成本低廉等物理特性，長期被廣泛應用於櫻桃罐頭、蜜餞、糖果及各類兒童藥水中，而美國食藥局已撤銷其作為食品及口服藥品著色劑核准資格，加州正式立法預計2027全面禁用，歐盟也對用途進行限縮，並要求加註健康警語，我國卻仍維持準用，消基會實際抽驗市售35件食品，其中17件檢出食用紅色7號，占近半數，可見其使用目前仍然廣泛。

「紅色7號目前不會立即禁用，但會持續檢討。」許朝凱說，食用紅色7號（FD&C Red No. 3／Erythrosine）目前在我國仍屬准用食品添加物，美國宣布自2027年起禁止食品使用，係因雄性大鼠實驗具甲狀腺瘤風險，並非人體致癌性，國際上包括食品法典委員會（Codex）、歐盟及日本等地仍准用，我國尚無立即刪除需求，並持續滾動評估使用範圍及限量修正。

消基會另發現多件市售食品標示違規。許朝凱說，進口食品提供販售者，依法應辦理輸入查驗；包裝食品也必須以中文完整標示成分、食品添加物、國內負責廠商等資訊。對於網路販售食品，食藥署已持續巡查違規商品，並與網路平台及相關部會合作；未來修法也將進一步要求網路販售輸入食品揭露資訊，強化違規商品下架、限制瀏覽及追蹤管理。

消基會揪出一款「GOAL DAILY－洛神蔓越莓精華膠囊」疑似使用食用紅色40號色素，但未標示。許朝凱說，食品未依規定標示，可處3萬元至300萬元罰鍰；標示不實，可處4萬元至400萬元罰鍰，本案已移由產品來源所在地衛生局查處，食藥署將持續督導。因應國際上減少使用合成色素等趨勢，政府將持續掌握國際規範及產業需求，也鼓勵食品業者逐步進行配方及製程升級。

消基會 食藥署 美國

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