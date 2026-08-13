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防空演習首納「網路降速」 百貨結帳電支卡關換現金

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
百貨收銀台電子支付受到影響。記者邱書昱／攝影
百貨收銀台電子支付受到影響。記者邱書昱／攝影

台北市今天下午2時30分到3時整，舉行防空演練首次納入行動網路降速。記者也走訪北捷百貨公司，由於該時段北市正在下雨，不少民眾也趁勢躲在室內吹冷氣等待演習，至於網路降速部分，民眾多半沒有太大感覺，反而是結帳時電子支付需要改為現金。

記者實際到台北捷運市府站，捷運仍照常營運，有請保全等人員站在出入口站，提醒民眾正在演習，暫時不能出去。同時也以廣播宣導乘客配合。由於北捷開放QR Code乘車掃碼，也未有乘客出入站時受到網路降速影響。

百貨公司方面，同樣也以廣播提醒民眾，3時演習結束前請待在大樓內避免外出。不過受到網路降速影響，在排隊結帳時，使用電子支付的顧客確實等了一段時間仍無法付款，店員提醒說可能受到降速影響，顧客則改現金支付。

此外，由於網路降速影響，連帶也會造成YouBike和共享交通運具租借，但因為北市該時段正在下大雨，因此也沒有人租借車輛。

王姓民眾表示，知道今天下午會有演習，所以有特別提早出門，也剛好外面在下雨，所以先躲到百貨公司裡面也能吹冷氣等待這30分鐘。「因為事前也知道網路會降速，所以先交代事宜，剛好遠離手機一段時間。」

北捷營運未受到演習影響。記者邱書昱／攝影
北捷營運未受到演習影響。記者邱書昱／攝影

民眾配合捷運保全等引導，在演習期間未外出。記者邱書昱／攝影
民眾配合捷運保全等引導，在演習期間未外出。記者邱書昱／攝影

百貨 網路 北捷 城鎮韌性演習

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