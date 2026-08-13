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調味奇異筆文博會引話題 雄獅香菜筆賣到斷貨

中央社／ 台北13日電

2026台灣文博會品牌商展昨天落幕，雄獅文具首推「調味奇異筆」與「香味柔彩筆」系列，展場現貨全數搶購一空，雄獅文具統計香菜味奇異筆是此次暢銷冠軍，九層塔居次。

雄獅文具今天發布新聞稿表示，此次雄獅文具將香菜、九層塔、麻油、大蒜、黑胡椒等熟悉的台灣味，甚至百香果冰茶、奶茶、紅茶等手搖飲香氣通通裝進筆裡。這份台味香氣熱銷排行榜最新統計，前3名分別為香菜、九層塔與百香果冰茶。

雄獅文具表示，「台灣人真的那麼喜歡香菜嗎？」這個問題可能永遠沒有標準答案，但至少從2026台灣文博會的結果來看，香菜派這次真的贏了。」

雄獅文具近年持續推出「文具店買不到的文具」系列，期望跳脫傳統文具只談功能、顏色與書寫的框架，把生活裡熟悉的事物重新變成文具。此次從台灣人的飲食與氣味記憶出發，將「味道」變成文具一部分，讓文具也可以被收藏、分享。

雄獅文具表示，隨著文博會熱度延燒至Threads、Instagram，不少消費者在社群看到分享後才被燒到，也讓「香菜筆哪裡買？」、「現場賣完還買得到嗎？」的詢問持續增加，「調味奇異筆」與「香味柔彩筆」系列則於雄獅文具官方商城開放線上預購。

9月起雄獅文具也將於桃園龍潭「雄獅文具 想像力製造所」實體開賣此次新品，現場再度提供試聞體驗。

香菜 雄獅

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