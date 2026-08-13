PRP不是「打一針就再生」 醫揭真相：能降發炎、助修復但不是神針

近年「再生醫療」蔚為風潮，從膝蓋退化、肌腱受傷到運動傷害，不少人嘗試注射PRP高濃度血小板血漿。一針動輒數千甚至上萬元，真的可以讓磨掉的軟骨長回來、斷裂的肌腱再長好，甚至加速骨折癒合嗎？台安醫院骨科主治醫師林佑璉表示，PRP有其臨床角色，但並非萬靈丹，民眾最需要釐清，PRP主要是減少發炎損傷與疼痛的作用。

PRP的治療流程，是抽取患者自身血液，經離心處理後，提高血小板等成分的濃度，再注射至患部。林佑璉指出，PRP治療的概念是利用其中的生長因子等成分，調節受傷部位的發炎反應，營造較有利於組織修復的環境，進而啟動人體原本的修復機制

「它不是打下去，就長一大片新的東西出來。」林佑璉說，坊間會將PRP宣傳為「軟骨再生」、「肌腱再生」，容易讓患者產生過度期待。PRP比較合理的理解，是協助改善局部發炎與疼痛，讓身體自身的修復機制發揮作用，而不是憑空製造新的軟骨、肌腱或骨頭。

哪些人比較適合PRP？林佑璉指出，目前臨床較常應用在部分肌腱疾病、慢性發炎性運動傷害，以及部分退化性關節問題。例如肌腱反覆發炎、長時間沒有改善，經醫師評估後，PRP可能成為治療選項之一。部分膝關節退化患者也會接受PRP注射，希望改善疼痛與功能，但療效並非人人相同。

林佑璉強調，PRP最大的問題之一，就是「個體差異很大」。由於PRP來自患者本身的血液，每個人的年齡、血液狀況、血小板濃度及生長因子條件不同，加上受傷部位、疾病嚴重程度、PRP製備方式及注射位置不同，都可能影響最後效果。因此不能看到別人打了有效，就認為自己接受相同治療一定有用。

市場上的PRP名稱與製程五花八門，從高濃度PRP到不同形式的製劑都有。林佑璉提醒，濃度並非愈高就代表療效愈好，最重要的仍是「診斷是否正確、適應症是否合適，以及有沒有打在真正需要治療的位置」，不能把PRP當成任何疼痛都能處理的神針。

至於骨折後打PRP，能不能讓骨頭長得更快？林佑璉認為，骨折治療的核心仍是將骨折適當復位並穩定固定，創造良好的癒合環境，讓人體的骨細胞逐步完成修復。若骨頭持續不穩定或骨折位置沒有妥善處理，不能期待單靠PRP就解決問題。

林佑璉提醒，骨折恢復期間應維持均衡飲食，攝取足夠蛋白質、鈣質與維生素D等骨骼修復所需營養，是否額外補充鈣片則可依個人飲食、年齡與醫師評估決定。鈣質是建構與維持骨骼健康的重要關鍵，可多補充牛奶、起司、小魚乾及黑芝麻等。