極端高溫席捲全球！不只威脅人體健康 連飛機升力都卡關

隨著全球氣候變遷加劇，酷熱夏日已不再只是讓人揮汗如雨，更成為威脅大眾健康與重創交通運輸的「隱形殺手」。極端高溫不僅迫使航空公司面臨班機延誤與強制減重的考驗，對人體生理機能亦構成不可忽視的急迫風險。

根據CNN和BBC報導，在航空運輸方面，酷暑對飛行的影響不亞於嚴寒暴雪。空氣動力學顯示，飛機起飛極度依賴密度較大的空氣來提供翼面升力與引擎推力；然而高溫會使空氣分子散開、密度降低，導致升力顯著不足。為確保安全，航空公司往往必須拉長起飛跑道，或透過「減重」來應對——包含減少燃料（可能需增加加油停靠點）、卸載貨物，甚至要求乘客改簽班機。若氣溫超過飛機製造時的測試上限，班機更會因為無操作數據支援而被迫停飛，地勤與機組人員也同樣面臨高溫衝擊。

高溫對人體的直接傷害同樣劇烈。當環境氣溫過高，人體為進行散熱會擴張血管、大量出汗，這會使血壓驟降並加重心臟負擔，進而引發頭暈、噁心、肌肉痙攣等症狀。若未能及時補充水分與降溫，恐迅速惡化為體溫突破40度、甚至喪失意識的急症「中暑（熱中風）」。年長者、嬰幼兒以及服用利尿劑或降血壓藥物的慢性病患，受高溫衝擊的風險更為顯著。

面對日益頻繁的極端高溫，專家提醒民眾夏日出行除了應對航班異動保持彈性，平日更需注意防曬、補充水分與電解質，並多加留意家中長者與幼兒狀況，才能在酷暑威脅下確保健康與旅遊安全。