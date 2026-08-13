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北部今首度演練行動網路降速 長庚：看診治療無影響、電子支付改Wi-Fi

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚醫院針對就醫民眾第一線服務區域提供電子看板訊息提醒。圖／長庚醫院提供
長庚醫院針對就醫民眾第一線服務區域提供電子看板訊息提醒。圖／長庚醫院提供

2026年城鎮韌性（防空）演習今日在北部登場，今年首度納入「行動網路降速」演練，下午2時30分至3時，台北、新北、基隆、桃園、新竹縣市及宜蘭等7縣市，手機行動網路傳輸速度將大幅降低，醫療院所是否受到影響也備受關注。長庚醫院表示，較可能受到影響的是民眾使用手機進行電子支付，院方已備妥替代方案。

今年城鎮韌性演習首度加入通訊網路受阻情境，北部地區行動網路降速演練為期30分鐘，長庚醫院指出，院內醫療資訊、電腦及醫療設備主要使用院內固網，並非透過一般手機行動網路，門診、檢查、治療等醫療作業原則上不受影響，行動網路降速並不會造成「醫院卡關」。

政府公告演習資訊後，長庚醫院已針對各院區進行全面性作業盤查及行動網路受阻演練，確認院內主要醫療資訊系統、電腦連線及相關設備使用的是院內固網系統，並非依賴一般行動網路，這次演練不致影響醫師看診、病人檢查及治療等核心醫療服務。

為避免演習期間造成民眾不便，各院區也提前進行員工教育訓練及應變提醒，院內電腦系統同步提供相關訊息。在掛號、批價等第一線服務區域，則透過電子看板提醒就醫民眾及家屬，下午2時起也陸續以院內廣播說明演習及網路降速資訊，若民眾有疑問，現場服務人員將協助處理。

至於一般民眾最容易感受到的不便，主要是使用手機上網以及電子支付。長庚醫院表示，院內提供「CGMH-Free」Wi-Fi，演習期間病人或家屬需要上網，工作人員會引導改連院內Wi-Fi，降低行動網路降速造成的不便。

若民眾在這30分鐘內正好需要繳費，使用手機進行電子支付可能因行動網路速度降低而無法順利完成。院方將視情況協助民眾切換至院內Wi-Fi進行操作，也可改用實體信用卡或現金至人工櫃檯繳費；若非急迫需求，也可等下午3時演練結束、行動網路恢復後再完成付款。

長庚 電子支付 Wi-Fi

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