工作狂流汗只喝白開水！48歲男血鉀「掉到1.5」 四肢無力險丟命

夏季高溫下大量流汗，光喝白開水可能還不夠，衛福部彰化醫院日前收治一名48歲劉姓男子，長期在無空調的鐵皮屋工作，每天汗如雨下，日前突然出現四肢無力，甚至無法站立。送醫檢查發現血鉀濃度僅1.5 mmol/L，遠低於正常值3.5至5.5，且肌酸激酶飆破2.2萬，已併發橫紋肌溶解症，所幸經緊急補充鉀離子後脫離險境。

彰化醫院腎臟內科醫師黃耀宣表示，劉男長期在悶熱的鐵皮屋工作，雖沒有直接曝曬烈日，卻每天大量流汗，甚至一天得換好幾件衣服。日前他出現雙上肢無力，連手都抬不起來，至診所就醫仍未改善，6天後症狀惡化到雙下肢無力，甚至無法站立、跌倒，最後由119送醫。

黃耀宣指出，劉男到院後抽血發現血鉀僅1.5 mmol/L，已屬極重度低血鉀。一般血鉀3至3.5屬輕度、2.5至3為中度，若低於2則可能危及生命，除了造成肌肉無力、肢體麻痺，也可能引發心律不整、低血壓、呼吸衰竭等嚴重併發症。

進一步檢查發現，劉男肌酸激酶（CK）高達22702 U/L，遠高於男性正常值50至310 U/L，顯示肌肉已大量受損，診斷為低血鉀引發急性肢體無力，並併發橫紋肌溶解症。黃耀宣表示，劉男沒有使用利尿劑、腹膜透析等常見低血鉀原因，研判與長期大量流汗有關。

黃耀宣說，流汗除了流失水分，也會帶走鉀、鈉等電解質，劉男長期只喝白開水，未適時補充電解質，導致鉀離子持續流失。鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮及心臟正常跳動的重要元素，血鉀過低初期可能僅疲倦、肌肉痠痛或抽筋，嚴重時恐造成肢體麻痺、橫紋肌溶解症，甚至心跳停止。

他提醒，戶外或悶熱環境工作者及高強度運動者大量流汗時，除了補充水分，也應適度補充電解質，可透過運動飲料、椰子水等補充，平時也可從香蕉、奇異果、番茄、酪梨、菠菜、地瓜及豆類攝取鉀離子。