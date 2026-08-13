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久坐族+珍奶成隱形殺手？醫示警：「沒症狀也有事」健檢紅字求救訊號

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

久坐、外食高油高鹽，加上隨手一杯珍奶等手搖飲恐成健康隱憂。台中市衛生局提醒，久坐族腰圍變粗、健檢報告出現紅字，恐身體發出求救訊號，最令人擔憂的是，代謝症候群初期通常沒症狀，易被忽略，但未來罹患糖尿病風險較比一般人高6倍、高血壓4倍、高血脂3倍，心血管疾病增2倍。

台中市衛生局長曾梓展說，代謝症候群是慢性病危險因子的集合，包括腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高及高密度脂蛋白膽固醇偏低等5項指標，符合3項，即代表健康亮紅燈；另醣化血色素介於5.7%至6.4%的糖尿病前期民眾也建議及早追蹤管理。

曾梓展指出，5項指標中，「腰圍」是最容易自我檢查，男性達90公分、女性達80公分，或BMI27以上，就是警訊之一；血壓若收縮壓大於或等於130mmHg，或舒張壓大於或等於85mmHg，也應持續留意。至於血糖、三酸甘油酯及高密度脂蛋白膽固醇可透過健康檢查掌握。

「沒有不舒服，不代表沒有風險！」曾梓展提醒，代謝症候群初期通常沒有明顯症狀，易被忽略，相較一般族群，代謝症候群者未來罹患糖尿病風險增加6倍、高血壓4倍、高血脂3倍，腦中風及心臟病風險也增加2倍，因此健檢出現異常數值，不宜視為單次檢查的小問題。

衛生局指出，慢性病防治的關鍵在於及早發現風險，民眾不妨從「量一次腰圍、翻一次健檢報告、確認血壓血糖血脂」三件事開始，若發現多項數值異常，建議攜帶健檢報告至醫療院所諮詢、追蹤，並從均衡飲食、規律運動及體重管理等改善，更多保健資訊可至台中市政府衛生局官網，或官方臉書「健康小衛星」查詢。

代謝症候群5大警訊。圖／台中市政府提供
代謝症候群5大警訊。圖／台中市政府提供

代謝症候群5大警訊。圖／台中市政府提供
代謝症候群5大警訊。圖／台中市政府提供

珍奶 久坐 健檢

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