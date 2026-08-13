麥當勞2款蝦堡含禁用抗生素 專家：恐增過敏風險

麥當勞2款蝦堡開賣1天就停賣，原因是檢出硝基呋喃及其代謝物（人工合成抗生素）違規。毒物專家今天提醒，對抗生素過敏者誤食，恐導致過敏發作，且動物試驗發現有致癌疑慮。

台灣麥當勞昨開賣「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」，業者今天發布聲明，8月12日晚間收到進口廠商通知，2款蝦堡所使用進口蝦排，雖然製造商出具合格海鮮食材檢驗文件，但經後續自主抽樣批次，檢出硝基呋喃及其代謝物（人工合成抗生素）0.7ppb（百億分之7），不符合食品法規標準。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海下午告訴媒體，硝基呋喃是一種廣效型抗生素，但包括台灣在內的多數國家都禁用，因為在動物試驗中，發現有致癌疑慮，現行台灣規定為不得檢出。

顏宗海提醒，尤其是對抗生素過敏的民眾要特別注意，若不小心吃到殘留硝基呋喃的食物，可能會增加過敏反應，最常見狀況就是蕁麻疹發作。

台灣麥當勞表示，8月12日及今天凌晨購買「海味揚蝦堡」、「海味雙層揚蝦堡」的顧客，將予以退款，相關機制正積極研擬中，預計於一週內公布，並對造成顧客不便，表達最誠摯的歉意。