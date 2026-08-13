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骨折可以打PRP加速修復？醫揭4警訊：拖久恐錯過治療時機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
打球跳起來殺球的動作容易導致運動傷害，若不慎骨折，應接受專業評估，切勿自行推拿。圖為殺球示意圖，與新聞當事人無關。聯合報資料照
打球跳起來殺球的動作容易導致運動傷害，若不慎骨折，應接受專業評估，切勿自行推拿。圖為殺球示意圖，與新聞當事人無關。聯合報資料照

跌倒、撞傷後還能走，應該就沒有骨折？不少人受傷後先忍痛觀察，甚至直接推拿、整脊，直到疼痛數周甚至數月未改善才就醫。台安醫院骨科主治醫師林佑璉提醒，「骨裂」也是骨折的一種，有些細微骨折外觀沒有明顯變形，初期甚至不容易從X光發現，若受傷後持續疼痛、腫脹或無法正常承重，應接受專業評估，切勿自行推拿。

林佑璉表示，民眾常把「骨折」與「骨裂」想成兩種不同疾病，其實醫學上只要骨頭連續性遭到破壞，就屬於骨折，差別主要在骨折型態、位置及是否移位。像手指、腳趾、手腕的小骨頭，或撕裂性、應力性骨折，外觀可能不明顯，必須透過X光、超音波，必要時進一步接受電腦斷層或磁振造影才能確認。

臨床上也不乏「拖很久才發現」的案例。林佑璉指出，尤其高齡者的脊椎壓迫性骨折，有人腰背痛2、3個月一直找不到原因，檢查後才發現已有多節脊椎骨折。部分長者發生髖部骨折後，若表達能力較差或照護者未及時察覺，也可能直到愈來愈站不起來、無法行走，才發現骨折。

哪些情況要高度警覺？林佑璉說，外傷後若局部明顯「紅、腫、熱、痛」，一承受外力或負重就劇痛，甚至出現肢體變形、骨頭突出等情況，都應盡快就醫。即使外觀沒有異常，如果疼痛持續一周仍未改善，也建議進一步檢查。

骨折發生並沒有絕對年齡限制。年輕族群多與運動、跌倒、高處墜落或強烈撞擊有關，例如打籃球、滑板等可能造成手腕、手肘或疲勞性骨折。高齡者則要特別留意骨質疏鬆造成的「脆弱性骨折」。若沒有明顯外力，僅輕微扭轉或日常活動就骨折，還應進一步排除骨質疏鬆、腫瘤或其他疾病。

懷疑骨折時，第一時間最重要的是「不要亂動」。林佑璉建議先固定受傷部位並冰敷，盡快就醫接受影像檢查。一般不需手術的骨折約6至8周開始逐漸癒合，但實際恢復時間仍依部位、骨折型態、年齡及骨質而異；若是嚴重移位、開放性骨折或需手術固定者，需要數月甚至更長時間。

近年熱門的PRP（高濃度血小板血漿）也常被包裝成「再生療法」，甚至宣稱可以幫助骨頭或軟骨長回來。林佑璉直言，PRP「被神話了」，它有一定臨床角色，但並非打下去就能無中生有長出軟骨、肌腱或骨頭。目前較有應用價值的領域包括部分肌腱疾病及退化性關節炎等，但效果仍因適應症與個人狀況而異。

至於拿PRP促進骨折癒合，現有醫學證據仍不足。林佑璉強調，骨折治療最重要的核心仍是「復位、穩定與固定」，讓骨頭在適當位置逐步癒合，並依醫師建議攝取足夠蛋白質、鈣質及維生素D等營養。民眾若聽到「打一針就能讓骨頭快速再生」等說法，更應審慎評估，別讓昂貴療程取代真正需要的骨折診斷與治療。

骨折 醫師 醫院

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