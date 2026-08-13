新冠疫情升溫恐延燒至10月 羅一鈞：疫苗、快篩庫存充足

新冠疫情升溫，衛福部疾管署長羅一鈞今（13）日表示，國內夏季新冠疫情7月中旬已進入流行期，預估8月中旬達到高峰，單週就診人次可能達2.7萬人，之後逐步下降，整體流行期恐持續至9月底、10月初。由於9月中小學開學時疫情可能仍處流行期，校園防疫將成為下一階段防疫重點。

衛福部今日在行政院會報告「新冠疫情現況與因應作為」，羅一鈞在院會後記者會表示，近期新冠疫情持續升溫，其中兒童、青少年是近期就診增加幅度較高的族群。雖然全國急診就診人次及重度級急救責任醫院待床人數略有上升，但加護病房空床數並沒有明顯變化，目前全國急重症醫療量能仍充足。

羅一鈞指出，衛福部目前持續每日監測全國緊急醫療量能，並要求各縣市衛生局督導急救責任醫院落實院內調床機制，維持急重症醫療量能，確保重症患者能獲得即時治療。

疫苗及藥物部分，羅一鈞表示，目前全國新冠疫苗庫存約14萬劑，持續提供年滿6個月以上民眾公費接種，近期單週接種約2.4萬至2.9萬人次，現有庫存足以因應接種需求。中央庫存約3.7萬劑也將於今日全數配送至各縣市衛生局，截至目前全國累計接種約179.6萬人次。

抗病毒藥物方面，目前儲備量仍相當充裕，持續以公費提供新冠重症高風險對象使用。家用快篩試劑則約有60餘萬劑庫存，數量充足，可因應疫情流行期間民眾的快篩需求。

羅一鈞提醒，近期疫情雖然升溫，但目前醫療體系整體量能仍在可負荷範圍內，民眾仍應持續留意自身健康狀況，尤其是重症高風險族群，應儘速完成本季新冠疫苗接種，以降低感染後併發重症的風險。