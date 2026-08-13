快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠疫情升溫恐延燒至10月 羅一鈞：疫苗、快篩庫存充足

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

新冠疫情升溫，衛福部疾管署長羅一鈞今（13）日表示，國內夏季新冠疫情7月中旬已進入流行期，預估8月中旬達到高峰，單週就診人次可能達2.7萬人，之後逐步下降，整體流行期恐持續至9月底、10月初。由於9月中小學開學時疫情可能仍處流行期，校園防疫將成為下一階段防疫重點。

衛福部今日在行政院會報告「新冠疫情現況與因應作為」，羅一鈞在院會後記者會表示，近期新冠疫情持續升溫，其中兒童、青少年是近期就診增加幅度較高的族群。雖然全國急診就診人次及重度級急救責任醫院待床人數略有上升，但加護病房空床數並沒有明顯變化，目前全國急重症醫療量能仍充足。

羅一鈞指出，衛福部目前持續每日監測全國緊急醫療量能，並要求各縣市衛生局督導急救責任醫院落實院內調床機制，維持急重症醫療量能，確保重症患者能獲得即時治療。

疫苗及藥物部分，羅一鈞表示，目前全國新冠疫苗庫存約14萬劑，持續提供年滿6個月以上民眾公費接種，近期單週接種約2.4萬至2.9萬人次，現有庫存足以因應接種需求。中央庫存約3.7萬劑也將於今日全數配送至各縣市衛生局，截至目前全國累計接種約179.6萬人次。

抗病毒藥物方面，目前儲備量仍相當充裕，持續以公費提供新冠重症高風險對象使用。家用快篩試劑則約有60餘萬劑庫存，數量充足，可因應疫情流行期間民眾的快篩需求。

羅一鈞提醒，近期疫情雖然升溫，但目前醫療體系整體量能仍在可負荷範圍內，民眾仍應持續留意自身健康狀況，尤其是重症高風險族群，應儘速完成本季新冠疫苗接種，以降低感染後併發重症的風險。

快篩 羅一鈞 疫苗

延伸閱讀

疾管署：新冠流行期恐持續至10月初 開學面臨雙重威脅

新冠疫情升溫 卓揆指示衛福部盤點抗病毒藥物儲備量

花蓮今年已8例侵襲性感染 3萬人肺炎鏈球菌疫苗可免費打

肺炎連3年高居國人第3大死因 醫：年齡、慢性病是高風險因子

相關新聞

陳幸妤肩腱斷裂靠玻尿酸類固醇治療5年 醫：止痛無法讓斷腱重新接合

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，且自曝肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理。骨科醫師表示，若只是部分斷裂，可視情況採復健、藥物或PRP（高濃度血小板血漿）等方式治療；但若已經完全斷裂，肌腱會無法自行重新接合，需透過手術縫合，並配合後續復健治療。玻尿酸類固醇只能減少疼痛，無法根除疾病。

骨折可以打PRP加速修復？醫揭4警訊：拖久恐錯過治療時機

跌倒、撞傷後還能走，應該就沒有骨折？不少人受傷後先忍痛觀察，甚至直接推拿、整脊，直到疼痛數周甚至數月未改善才就醫。台安醫院骨科主治醫師林佑璉提醒，「骨裂」也是骨折的一種，有些細微骨折外觀沒有明顯變形，初期甚至不容易從X光發現，若受傷後持續疼痛、腫脹或無法正常承重，應接受專業評估，切勿自行推拿。

久坐族+珍奶成隱形殺手？醫示警：「沒症狀也有事」健檢紅字求救訊號

久坐、外食高油高鹽，加上隨手一杯珍奶等手搖飲恐成健康隱憂。台中市衛生局提醒，久坐族腰圍變粗、健檢報告出現紅字，恐身體發出求救訊號，最令人擔憂的是，代謝症候群初期通常沒症狀，易被忽略，但未來罹患糖尿病風險較比一般人高6倍、高血壓4倍、高血脂3倍，心血管疾病增2倍。

疾管署：新冠流行期恐持續至10月初 開學面臨雙重威脅

新冠疫情延燒，衛福部疾管署指出，推估新冠疫情會在8月中旬達高峰後反轉下降，但因應開學，流行期可能會到9月底、10月初，且將面臨新冠疫情與流感疫情升溫的雙重威脅，將提醒校園在開學前先行盤點防疫物資量能。

工作狂流汗只喝白開水！48歲男血鉀「掉到1.5」 四肢無力險丟命

夏季高溫下大量流汗，光喝白開水可能還不夠，衛福部彰化醫院日前收治一名48歲劉姓男子，長期在無空調的鐵皮屋工作，每天汗如雨下，日前突然出現四肢無力，甚至無法站立。送醫檢查發現血鉀濃度僅1.5 mmol/L，遠低於正常值3.5至5.5，且肌酸激酶飆破2.2萬，已併發橫紋肌溶解症，所幸經緊急補充鉀離子後脫離險境。

秋冬出國團費出爐！日本最多漲1成、澳洲飆18％ 這些地方便宜1~2成

迎戰第4季賞楓、滑雪、極光及聖誕跨年旅遊旺季，品保協會13日公布今年10至12月團體旅遊合理參考價格。從各線報價來看，秋冬旅遊市場呈現明顯分化，日本受通膨、稅費及賞楓旺季推升，團費較去年同期上漲約7%至10%；澳洲年漲幅更達18%，中亞非平均也上漲8%至12%。相較之下，美加進入傳統淡季，團費較今年第3季下滑15%至20%，韓國也回落5%至10%，成為第4季相對具價格吸引力的市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。