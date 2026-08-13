肺炎連3年高居國人第3大死因 醫：年齡、慢性病是高風險因子

肺炎連續多年高居國人十大死因前3名，對高齡者及慢性病患者更可能成為健康急轉直下的關鍵。成人公費肺炎鏈球菌疫苗今年再升級，8月10日起，除20價結合型疫苗（PCV20），再新增21價結合型疫苗（PCV21），符合資格者可擇一接種，「1劑搞定」。

成大醫院家庭醫學部教授吳至行表示，隨著肺炎鏈球菌流行血清型改變，疫苗選擇也應與時俱進，重點不只是「價數愈多愈好」，而是能否涵蓋目前真正造成重症及死亡的主要血清型。

吳至行分享，一名50多歲糖尿病男性，過去深信自然療法，無論流感、新冠等疫苗一概不打，就診時屢次勸說仍被婉拒，直到男子接近60歲，親眼看到親人因一次肺炎感染後元氣大傷，才意識到年齡及慢性病都是肺炎高風險因子，決定接種肺炎鏈球菌疫苗，後來號召全家一起接種。

衛福部最新死因統計顯示，2025年國人前三大死因仍為癌症、心臟疾病及肺炎，肺炎已連續3年位居第3大死因。肺炎鏈球菌具有超過100種血清型，隨著疫苗長期使用，流行型別也可能改變，出現所謂「血清型置換」，因此疫苗設計及接種策略也必須跟著流行病學變化調整。

吳至行指出，過去成人肺炎鏈球菌疫苗主要採PCV13加PPV23兩劑接種，不僅程序較複雜，兩劑之間還需間隔一定時間，部分民眾因此未能完整接種。新型結合型疫苗則朝「單劑、廣泛涵蓋」發展，提高接種便利性。

依台灣胸腔暨重症加護醫學會最新建議，選擇疫苗應考量國內最新血清型流行狀況。吳至行表示，PCV20及PCV21涵蓋的血清型組合不同，PCV21特別納入多個近年國內成人重要致病血清型，對因應血清型置換具有意義。

成人公費肺鏈疫苗今年1月15日起，已由過去兩劑接種改為1劑PCV20，8月10日起再增加PCV21選項。目前公費對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群。尚未完整接種的公費對象估計約317萬人，均可受惠於新制。

吳至行提醒，透過疫苗及健康管理降低疾病造成失能的風險，尤其50歲以上、糖尿病或具有慢性疾病等風險因子者，即使尚未符合公費資格，也可與醫師討論是否自費接種。預防肺炎，不只是避免一次住院，更免於身體功能快速衰退，甚至增加失能及長期照護風險。