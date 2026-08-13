快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

肺炎連3年高居國人第3大死因 醫：年齡、慢性病是高風險因子

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部最新死因統計顯示，肺炎已連續3年位居第3。聯合報系資料照
衛福部最新死因統計顯示，肺炎已連續3年位居第3。聯合報系資料照

肺炎連續多年高居國人十大死因前3名，對高齡者及慢性病患者更可能成為健康急轉直下的關鍵。成人公費肺炎鏈球菌疫苗今年再升級，8月10日起，除20價結合型疫苗（PCV20），再新增21價結合型疫苗（PCV21），符合資格者可擇一接種，「1劑搞定」。

成大醫院家庭醫學部教授吳至行表示，隨著肺炎鏈球菌流行血清型改變，疫苗選擇也應與時俱進，重點不只是「價數愈多愈好」，而是能否涵蓋目前真正造成重症及死亡的主要血清型。

吳至行分享，一名50多歲糖尿病男性，過去深信自然療法，無論流感、新冠等疫苗一概不打，就診時屢次勸說仍被婉拒，直到男子接近60歲，親眼看到親人因一次肺炎感染後元氣大傷，才意識到年齡及慢性病都是肺炎高風險因子，決定接種肺炎鏈球菌疫苗，後來號召全家一起接種。

衛福部最新死因統計顯示，2025年國人前三大死因仍為癌症、心臟疾病及肺炎，肺炎已連續3年位居第3大死因。肺炎鏈球菌具有超過100種血清型，隨著疫苗長期使用，流行型別也可能改變，出現所謂「血清型置換」，因此疫苗設計及接種策略也必須跟著流行病學變化調整。

吳至行指出，過去成人肺炎鏈球菌疫苗主要採PCV13加PPV23兩劑接種，不僅程序較複雜，兩劑之間還需間隔一定時間，部分民眾因此未能完整接種。新型結合型疫苗則朝「單劑、廣泛涵蓋」發展，提高接種便利性。

依台灣胸腔暨重症加護醫學會最新建議，選擇疫苗應考量國內最新血清型流行狀況。吳至行表示，PCV20及PCV21涵蓋的血清型組合不同，PCV21特別納入多個近年國內成人重要致病血清型，對因應血清型置換具有意義。

成人公費肺鏈疫苗今年1月15日起，已由過去兩劑接種改為1劑PCV20，8月10日起再增加PCV21選項。目前公費對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群。尚未完整接種的公費對象估計約317萬人，均可受惠於新制。

吳至行提醒，透過疫苗及健康管理降低疾病造成失能的風險，尤其50歲以上、糖尿病或具有慢性疾病等風險因子者，即使尚未符合公費資格，也可與醫師討論是否自費接種。預防肺炎，不只是避免一次住院，更免於身體功能快速衰退，甚至增加失能及長期照護風險。

肺炎 慢性病 年齡

延伸閱讀

花蓮今年已8例侵襲性感染 3萬人肺炎鏈球菌疫苗可免費打

川普簽行政令 兒童常規疫苗減為11項 要求MMR混合疫苗分3次打

疾管署：新冠流行期恐持續至10月初 開學面臨雙重威脅

川普改變兒童疫苗接種政策 WHO警告：違背科學證據

相關新聞

陳幸妤肩腱斷裂靠玻尿酸類固醇治療5年 醫：止痛無法讓斷腱重新接合

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，且自曝肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理。骨科醫師表示，若只是部分斷裂，可視情況採復健、藥物或PRP（高濃度血小板血漿）等方式治療；但若已經完全斷裂，肌腱會無法自行重新接合，需透過手術縫合，並配合後續復健治療。玻尿酸類固醇只能減少疼痛，無法根除疾病。

骨折可以打PRP加速修復？醫揭4警訊：拖久恐錯過治療時機

跌倒、撞傷後還能走，應該就沒有骨折？不少人受傷後先忍痛觀察，甚至直接推拿、整脊，直到疼痛數周甚至數月未改善才就醫。台安醫院骨科主治醫師林佑璉提醒，「骨裂」也是骨折的一種，有些細微骨折外觀沒有明顯變形，初期甚至不容易從X光發現，若受傷後持續疼痛、腫脹或無法正常承重，應接受專業評估，切勿自行推拿。

久坐族+珍奶成隱形殺手？醫示警：「沒症狀也有事」健檢紅字求救訊號

久坐、外食高油高鹽，加上隨手一杯珍奶等手搖飲恐成健康隱憂。台中市衛生局提醒，久坐族腰圍變粗、健檢報告出現紅字，恐身體發出求救訊號，最令人擔憂的是，代謝症候群初期通常沒症狀，易被忽略，但未來罹患糖尿病風險較比一般人高6倍、高血壓4倍、高血脂3倍，心血管疾病增2倍。

疾管署：新冠流行期恐持續至10月初 開學面臨雙重威脅

新冠疫情延燒，衛福部疾管署指出，推估新冠疫情會在8月中旬達高峰後反轉下降，但因應開學，流行期可能會到9月底、10月初，且將面臨新冠疫情與流感疫情升溫的雙重威脅，將提醒校園在開學前先行盤點防疫物資量能。

工作狂流汗只喝白開水！48歲男血鉀「掉到1.5」 四肢無力險丟命

夏季高溫下大量流汗，光喝白開水可能還不夠，衛福部彰化醫院日前收治一名48歲劉姓男子，長期在無空調的鐵皮屋工作，每天汗如雨下，日前突然出現四肢無力，甚至無法站立。送醫檢查發現血鉀濃度僅1.5 mmol/L，遠低於正常值3.5至5.5，且肌酸激酶飆破2.2萬，已併發橫紋肌溶解症，所幸經緊急補充鉀離子後脫離險境。

秋冬出國團費出爐！日本最多漲1成、澳洲飆18％ 這些地方便宜1~2成

迎戰第4季賞楓、滑雪、極光及聖誕跨年旅遊旺季，品保協會13日公布今年10至12月團體旅遊合理參考價格。從各線報價來看，秋冬旅遊市場呈現明顯分化，日本受通膨、稅費及賞楓旺季推升，團費較去年同期上漲約7%至10%；澳洲年漲幅更達18%，中亞非平均也上漲8%至12%。相較之下，美加進入傳統淡季，團費較今年第3季下滑15%至20%，韓國也回落5%至10%，成為第4季相對具價格吸引力的市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。