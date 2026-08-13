陳幸妤肩腱斷裂靠玻尿酸類固醇治療5年 醫：止痛無法讓斷腱重新接合

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，且自曝肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理。骨科醫師表示，若只是部分斷裂，可視情況採復健、藥物或PRP（高濃度血小板血漿）等方式治療；但若已經完全斷裂，肌腱會無法自行重新接合，需透過手術縫合，並配合後續復健治療。玻尿酸類固醇只能減少疼痛，無法根除疾病。

陳幸妤於骨科醫師趙建銘診所Google評論留一星負評並表示，她肩膀肌腱斷裂後，5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理，並稱不被允許前往診所或醫院拍攝相關影像。她表示，後來改至別家東區骨科診所接受PRP治療後，「已改善5成以上」，並形容過去狀況嚴重時，甚至穿衣脫衣、拿水杯及睡覺都會感到疼痛。

馬偕醫院骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷表示，肌腱斷裂的診斷，目前以超音波檢查為主，一般即可看出肌腱是否有撕裂或斷裂；若有需要，也可以進一步接受核磁共振（MRI）檢查，不過因檢查等候時間較長，臨床上常先以超音波評估。

至於手術後是否能完全恢復，柳宗廷說，如果肌腱沒有斷得太大、也沒有拖延太久，通常縫合後都能獲得良好恢復；但若斷裂範圍很大、時間又拖得太久，肌腱就不一定能完全縫回原本位置，治療效果也可能受到影響。一般肌腱手術後整體恢復期約需3個月，通常術後4至6周左右就會開始進行復健，逐步恢復肩膀活動度與肌力。

柳宗廷表示，肌腱斷裂主要有3大原因，包括使用過度、外傷及退化。長時間過度使用會讓肌腱逐漸磨損、變薄，最後可能撕裂；車禍或意外等強烈外力，也可能直接造成肌腱撕裂。此外，隨著年齡增加，肌腱逐漸退化、血液循環變差、筋變緊等，也會提高斷裂風險。

柳宗廷指出，年輕人的肌腱通常較強韌，50歲以前發生肌腱斷裂的情況相對少見，除非遭遇較嚴重的外傷；臨床上較常見的患者大多為50歲以上，男女皆可能發生，如果有運動習慣，肌腱較有彈性，就比較不會受傷。

針對使用玻尿酸類固醇等注射治療肩膀肌腱，柳宗廷說，如果肌腱已完全斷裂，打針或吃藥都無法讓斷掉的肌腱重新接回去，必須要透過縫合，若只是部分撕裂，則可能依病況採取注射或復健等可能會有些幫助。

柳宗廷提醒，玻尿酸及類固醇等注射藥物並非一般民眾可自行至藥局購買，應由醫師評估病況後開立並進行注射。若肩膀持續疼痛、抬手困難或突然出現明顯無力，應及早就醫檢查。