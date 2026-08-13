快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤肩腱斷裂靠玻尿酸類固醇治療5年 醫：止痛無法讓斷腱重新接合

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
前總統陳水扁的女兒陳幸妤(右)已與趙建銘(左)離婚。聯合報系資料照
前總統陳水扁的女兒陳幸妤(右)已與趙建銘(左)離婚。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，且自曝肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理。骨科醫師表示，若只是部分斷裂，可視情況採復健、藥物或PRP（高濃度血小板血漿）等方式治療；但若已經完全斷裂，肌腱會無法自行重新接合，需透過手術縫合，並配合後續復健治療。玻尿酸類固醇只能減少疼痛，無法根除疾病。

陳幸妤於骨科醫師趙建銘診所Google評論留一星負評並表示，她肩膀肌腱斷裂後，5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理，並稱不被允許前往診所或醫院拍攝相關影像。她表示，後來改至別家東區骨科診所接受PRP治療後，「已改善5成以上」，並形容過去狀況嚴重時，甚至穿衣脫衣、拿水杯及睡覺都會感到疼痛。

馬偕醫院骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷表示，肌腱斷裂的診斷，目前以超音波檢查為主，一般即可看出肌腱是否有撕裂或斷裂；若有需要，也可以進一步接受核磁共振（MRI）檢查，不過因檢查等候時間較長，臨床上常先以超音波評估。

至於手術後是否能完全恢復，柳宗廷說，如果肌腱沒有斷得太大、也沒有拖延太久，通常縫合後都能獲得良好恢復；但若斷裂範圍很大、時間又拖得太久，肌腱就不一定能完全縫回原本位置，治療效果也可能受到影響。一般肌腱手術後整體恢復期約需3個月，通常術後4至6周左右就會開始進行復健，逐步恢復肩膀活動度與肌力。

柳宗廷表示，肌腱斷裂主要有3大原因，包括使用過度、外傷及退化。長時間過度使用會讓肌腱逐漸磨損、變薄，最後可能撕裂；車禍或意外等強烈外力，也可能直接造成肌腱撕裂。此外，隨著年齡增加，肌腱逐漸退化、血液循環變差、筋變緊等，也會提高斷裂風險。

柳宗廷指出，年輕人的肌腱通常較強韌，50歲以前發生肌腱斷裂的情況相對少見，除非遭遇較嚴重的外傷；臨床上較常見的患者大多為50歲以上，男女皆可能發生，如果有運動習慣，肌腱較有彈性，就比較不會受傷。

針對使用玻尿酸類固醇等注射治療肩膀肌腱，柳宗廷說，如果肌腱已完全斷裂，打針或吃藥都無法讓斷掉的肌腱重新接回去，必須要透過縫合，若只是部分撕裂，則可能依病況採取注射或復健等可能會有些幫助。

柳宗廷提醒，玻尿酸及類固醇等注射藥物並非一般民眾可自行至藥局購買，應由醫師評估病況後開立並進行注射。若肩膀持續疼痛、抬手困難或突然出現明顯無力，應及早就醫檢查。

陳幸妤 類固醇 陳水扁

延伸閱讀

陳幸妤證實離婚 發文控趙建銘有不當男女關係、對兒診斷潦草

遠離台北鎂光燈仍不平靜 陳幸妤斷開趙建銘近25年婚姻

獨／趙建銘遭質疑不倫、醫術潦草 昔恩師侯勝茂不評論：已15年未聯繫

陳幸妤Google評論自爆與趙建銘離婚 網友直言有「陳氏風格」

相關新聞

陳幸妤肩腱斷裂靠玻尿酸類固醇治療5年 醫：止痛無法讓斷腱重新接合

前總統陳水扁女兒陳幸妤驚爆離婚，且自曝肩膀肌腱斷裂5年來都是拿玻尿酸類固醇到家中處理。骨科醫師表示，若只是部分斷裂，可視情況採復健、藥物或PRP（高濃度血小板血漿）等方式治療；但若已經完全斷裂，肌腱會無法自行重新接合，需透過手術縫合，並配合後續復健治療。玻尿酸類固醇只能減少疼痛，無法根除疾病。

骨折可以打PRP加速修復？醫揭4警訊：拖久恐錯過治療時機

跌倒、撞傷後還能走，應該就沒有骨折？不少人受傷後先忍痛觀察，甚至直接推拿、整脊，直到疼痛數周甚至數月未改善才就醫。台安醫院骨科主治醫師林佑璉提醒，「骨裂」也是骨折的一種，有些細微骨折外觀沒有明顯變形，初期甚至不容易從X光發現，若受傷後持續疼痛、腫脹或無法正常承重，應接受專業評估，切勿自行推拿。

久坐族+珍奶成隱形殺手？醫示警：「沒症狀也有事」健檢紅字求救訊號

久坐、外食高油高鹽，加上隨手一杯珍奶等手搖飲恐成健康隱憂。台中市衛生局提醒，久坐族腰圍變粗、健檢報告出現紅字，恐身體發出求救訊號，最令人擔憂的是，代謝症候群初期通常沒症狀，易被忽略，但未來罹患糖尿病風險較比一般人高6倍、高血壓4倍、高血脂3倍，心血管疾病增2倍。

疾管署：新冠流行期恐持續至10月初 開學面臨雙重威脅

新冠疫情延燒，衛福部疾管署指出，推估新冠疫情會在8月中旬達高峰後反轉下降，但因應開學，流行期可能會到9月底、10月初，且將面臨新冠疫情與流感疫情升溫的雙重威脅，將提醒校園在開學前先行盤點防疫物資量能。

工作狂流汗只喝白開水！48歲男血鉀「掉到1.5」 四肢無力險丟命

夏季高溫下大量流汗，光喝白開水可能還不夠，衛福部彰化醫院日前收治一名48歲劉姓男子，長期在無空調的鐵皮屋工作，每天汗如雨下，日前突然出現四肢無力，甚至無法站立。送醫檢查發現血鉀濃度僅1.5 mmol/L，遠低於正常值3.5至5.5，且肌酸激酶飆破2.2萬，已併發橫紋肌溶解症，所幸經緊急補充鉀離子後脫離險境。

秋冬出國團費出爐！日本最多漲1成、澳洲飆18％ 這些地方便宜1~2成

迎戰第4季賞楓、滑雪、極光及聖誕跨年旅遊旺季，品保協會13日公布今年10至12月團體旅遊合理參考價格。從各線報價來看，秋冬旅遊市場呈現明顯分化，日本受通膨、稅費及賞楓旺季推升，團費較去年同期上漲約7%至10%；澳洲年漲幅更達18%，中亞非平均也上漲8%至12%。相較之下，美加進入傳統淡季，團費較今年第3季下滑15%至20%，韓國也回落5%至10%，成為第4季相對具價格吸引力的市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。