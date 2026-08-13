腦細胞留下永久疤痕 童年創傷觸發憂鬱症

童年創傷增加憂鬱風險！美國腦科學研究指出，童年創傷所形成的負面經驗會在腦細胞中留下「物理傷疤」，從而永久改變大腦對壓力的反應機制，因此成年後容易產生焦慮反應。專家強調，透過提供早期支持與社會資源，有助保護孩童建立更健康的心理韌性。

童年創傷改變DNA

《科技日報》報導，美國科學家針對童年創傷的心理健康進行醫學探討，發現童年時期的嚴重壓力會在腦細胞中留下物理傷疤，這種生物機制主要發生在腦部的腹側被蓋區 (VTA)，該區域負責管理多巴胺，進而影響人們對獎勵、動力和壓力的反應。

研究人員發現，早期壓力會提升腦部多巴胺神經元中一種名為SETD7的酵素含量，進而改變DNA的包裝方式，使相關基因更容易被觸發。這種結構性的改變被形容為細胞內的分子疤痕，會降低大腦在成年後應對壓力的韌性，甚至增加焦慮症與憂鬱症的風險。

減少DNA結構鬆動

《ScienceAlert》指出，當DNA結構鬆開時，原本處於非活性狀態的基因會變得更容易被細胞啟動，這意味著負責壓力反應的基因處於隨時待命的狀態。對此，這項研究證實童年創傷的影響是潛在且廣泛的，其從根本上降低了大腦對未來壓力的耐受力。

研究團隊指出，若能在敏感的發育窗口提供必要的護理治療，或許能保護表觀基因組並減少DNA結構鬆動，有助建立天然的心理韌性，防止負面基因開關被永久開啟。

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