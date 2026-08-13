疾管署：新冠流行期恐持續至10月初 開學面臨雙重威脅

新冠疫情延燒，衛福部疾管署指出，推估新冠疫情會在8月中旬達高峰後反轉下降，但因應開學，流行期可能會到9月底、10月初，且將面臨新冠疫情與流感疫情升溫的雙重威脅，將提醒校園在開學前先行盤點防疫物資量能。

衛福部疾管署今赴行政院會報告新冠疫情現況，行政院長卓榮泰會中提醒，近期新冠疫情升溫，衛福部應精準掌握醫療院所及住院病床等醫療服務的量能，也要宣導分級醫療，不漏接重症，同時須盤點抗病毒藥物儲備量，還有嚴格評估新冠家用與醫用快篩的需求量，協調業者彈性調整產能。

卓榮泰提到，接種疫苗是降低感染後併發重症以及死亡風險的有效方法，根據監測顯示，本土新冠併發重症的病例當中，有9成未接種本季的新冠疫苗，因此請衛福部持續宣導，提醒重症高風險族群儘速接種。

疾管署長羅一鈞報告時指出，今年新冠疫情捲土重來，但沒有去年那麼高，估計8月中旬達高峰後反轉下降，目前單周新冠就診預估達2.7萬人次，流行期可能持續到9月底、10月初。

羅一鈞說，中小學開學後疫情仍處流行期，加上新冠門急診就診率集中在0歲至19歲，增加幅度偏高，因此提醒校園注意防範，由於學校也面臨過春季腸病毒防疫等，防疫量能應是充裕，但仍會請教育部提醒校園在暑假結束前就要盤點防疫物資量能，藉以因應新冠疫情與流感疫情即將升溫的雙重威脅。

針對當前疫苗藥物供應，羅一鈞說，新冠疫苗還有14萬劑，將配送至各縣市衛生局，提供年滿6個月以上的全民公費接種；中央目前庫存的3.7萬劑也將全數配送，以單周接種量能評估，全國庫存量足以因應接種需求。

他表示，目前抗病毒藥物充裕，醫用與家用快篩也都供應充足，醫療院所若有需求也將提供媒合叫貨服務。