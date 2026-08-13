台鐵揭3座地下神秘停靠站 緊急時旅客5分鐘回地面

台鐵在臉書粉絲團揭秘，台北地下隧道區間有西門站、復興站與光復站3座神秘緊急停靠站，若在隧道內發生緊急狀況，將能發揮極大救援功能，引導旅客在5分鐘內安全回到地面。

台鐵公司近日在官方臉書粉絲團分享，在人潮擁擠的台北市知名商圈地底下，竟隱藏著3座「緊急停靠站」，並寫下「你曾經在搭火車經過地下隧道時，撇見過這些月台的影子嗎」。

這3座「緊急停靠站」分別為西門站（近中華路、長沙街口）、復興站（近復興北路口）與光復站（近光復北路口）。

至於緊急停靠站的作用，台鐵說明，萬一在隧道內有緊急狀況，這3座緊急停靠站就能發揮極大的救援功能，引導旅客在5分鐘內安全回到地面。

不過，台鐵提醒，相關設施僅供緊急使用，請勿自行前往，以免造成危害。