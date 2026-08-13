新冠疫情升溫 卓揆指示衛福部盤點抗病毒藥物儲備量

針對近期新冠疫情升溫，民眾就醫需求增加，行政院長卓榮泰今（13）日在行政院會聽取衛生福利部「新冠疫情現況與因應作為」報告後表示，請衛福部精準掌握醫療院所與住院病床等醫療服務量能，並宣導分級醫療，使有需要的民眾皆可獲得適當照顧，確保重症不會被漏接。

卓榮泰指出，接種疫苗是降低感染後併發重症與死亡風險的有效方法，根據監測數據顯示，本土新冠併發重症病例中，有9成未接種本季新冠疫苗，請衛福部持續宣導，提醒重症高風險族群儘速接種。此外，為使新冠病毒感染者獲得適當醫療照顧，降低重症或死亡風險，請衛福部持續盤點及監控抗病毒藥物儲備量與配置點使用情形，適時撥配調度，並視安全庫存量評估增購，保障民眾用藥權益。

卓榮泰也請衛福部依據本土與境外疫情發展趨勢，嚴格評估新冠家用與醫用快篩試劑的需求量，協調試劑業者彈性調整產能，布建足夠數量、便利可近性的通路，滿足民眾及醫療院所的試劑需求。

卓榮泰提醒，9月份即將開學，預估屆時新冠疫情仍處流行期，請教育部加強提醒校園，防範開學後新冠病毒流行，務必落實各項防疫措施；同時，國人身體若有任何不適，應儘速就醫或進行快篩，做好自我健康管理，確保自身和公共衛生的安全。