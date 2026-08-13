全球今年已10起規模7.0以上強震 郭鎧紋示警：4處是未來觀測重點

今年至今已發生10起規模達7.0以上的強震。這還不算上日本氣象廳測得規模7.1的熊本地震。地震頻傳，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，以平均來說，今年強震其實不算特別多，但全球有4處近期皆沒有出現較大能量釋放，後續得加強留意這些地區。

美國地質調查局統計顯示，截至目前今年全球已發生10起規模7.0以上地震，其中最大震為6月7日發生於菲律賓的7.8強震，地震深度57公里。同月24日委內瑞拉也發生一起規模7.5強震，深度僅10公里，屬於極淺層地震。而這10起中，距今最近的，是3天前發生的哥倫比亞強震，縱使深度達110.3公里，但規模7.4仍震撼南美洲，帶來慘重災情。

7月28日發生的「令和8年熊本地震」，雖經日本氣象廳公布規模為7.1，但美國地質調查局認為僅有6.8，不計入10起地震之中。

全球地震頻傳，其中菲律賓、委內瑞拉、日本及哥倫比亞更因強震，出現大量傷亡及房屋倒塌，引發外界擔憂，全球板塊是不是更活躍了。

郭鎧紋表示，從長期平均來看，1990年至今，全球1年規模7.0以上的地震平均為15個，過去最高值1年為24起，去年為16起。以今年強震好發的速度推算，若按照此速率發展下去，預計2026年全年度強震數約落在15至16個間，屬於正常或稍多範圍。

郭鎧紋說，若以今年這10起強震的震央位置分析，「加勒比海板塊」周圍，就占4起，頻率比過去更高一些。菲律賓海板塊隱沒在歐亞大陸板塊裡的「巽他板塊」，也因菲律賓7.8強震，顯得比較活躍。不過他強調，已動過的板塊，不一定代表後續還會再動。反而是沒動靜的地方，更讓人擔心。

郭鎧紋說，台灣今年有感地震，若以顯著有感加上小區域，平均一天只有1起。但以2011年至2025年平均值，一天2起來看，僅有一半。該如何解讀頻率變化？只能再觀察。但地震不可預測，防災準備平時就得做好。

至於全球強震是否有出現明顯趨勢？郭鎧紋統計1900年至2026年全球規模8.0以上地震，共約100件。若將震央位置畫出，疊圖2021年至2026年規模7.0以上地震共85件。以總件數差不多的情況下，共有4處是以往曾發生8.0強震、但近年來未有出現7.0以上地震處。

郭鎧紋表示，這4處包含南美智利沿海、堪察加半島與北海道間、紐西蘭南方及阿留申海溝一帶，將是未來觀測強震的主要重點。其中智利中南部外的板塊交界帶，曾發生最大規模9.5地震，且距離陸地相當接近，將要特別留意。

郭鎧紋列出全球過去100個規模8.0以上地震震央位置。圖／郭鎧紋提供