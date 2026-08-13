最高折抵2千！國旅平日補助拚9月中旬上路 8月下旬先抽生日住宿金

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署原訂今年4月起將推出5大平日旅遊補助，自由行及團體旅遊都能受惠，還有生日住宿金，但中央今年度總預算迄今仍卡關。交通部觀光署副署長黃荷婷表示，這周預算若順利通過，8月下旬即刻進行生日住宿金抽獎作業，並於9月中旬與國旅補助一併上線。

觀光署原規畫以「觀光雙輪驅動方案」，耗資34.6億元於今年4月起推出5大平日國旅及國際補助，國旅補助部分包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等5大項。

國際行銷部分，以國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

補助時間從今年4至6月，跳過暑假旺季，並在4月一口氣抽出12個月份的生日住宿金，使用期限至2026年12月31日止。

其中受到關注的平日（周日至周四）住宿，第1晚抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等於每次最高可折抵2000元；生日住宿優惠則為每個月將抽出1000名壽星，可領1200元住宿金於平日使用，4月上路後將回溯至1月壽星。

但中央今年度總預算迄今仍卡在立法院，交通部長陳世凱6月受訪表示，倘若預算審議通過後，盼能在通過的1個月後辦理，假設預算於7月過，8月就率先抽生日住宿優惠，盡快讓民眾有抽獎的機會。

今天觀光署舉辦2026年台灣好湯記者會，會前觀光署副署長黃荷婷受訪時表示，平日國旅補助相關要點及法規準備均已完成，待立法院總預算通過後，將尊重立法院決議內容，視情況調整方案。

後續廠商還要開通系統、完成相關條件上架，需一些準備時間，盼盡量趕在9月中旬讓民眾順利登入使用。

黃荷婷說，由於生日券需由民眾先完成登錄，才能進行抽獎，9月正式執行相關補助，若預算順利通過，最快8月中下旬先啟動開放民眾登記抽獎。

黃荷婷表示，立法院也希望平日國旅補助能盡早上路，一方面讓觀光產業在淡季、尤其平日能增加客源，帶動住宿及遊樂區等觀光業者的生意；另一方面，也鼓勵民眾利用平日出遊，享有較高的旅遊性價比。

從過去國旅推動經驗來看，住宿補助是直接補助民眾，方案推出後民眾通常會立即預約住宿、安排假期，加上補助採「預算用完為止」，過去經驗大約不到3個月就可能使用完畢。