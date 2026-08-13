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影／不同血型也能捐腎救夫！妻不忍夫2度洗腎…靠這手術讓夫重獲新生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴妻（左二）捐腎救夫（右二），兩人今年4月在台中榮總接受腎臟移植手術。記者趙容萱／攝影
賴妻（左二）捐腎救夫（右二），兩人今年4月在台中榮總接受腎臟移植手術。記者趙容萱／攝影

42歲賴男在18歲罹紅斑性狼瘡，併發腎炎導致腎衰竭，經歷洗腎、換腎、2度洗腎，36歲賴妻因不忍丈夫受苦，即便血型不同，仍毅然捐腎救夫，兩人在今年4月接受腎臟移植手術，以單孔達文西機械手臂不經過腹腔摘取賴妻右腎，移植在賴男左側骨盆腔。賴妻2日即出院，賴男7日出院，目前夫婦生活如常，賴男腎功能正常。

捐腎是否影響生活？負責手術的台中榮總泌尿醫學部醫師胡如娟說，醫療團隊經過術前評估，賴妻適合捐腎，手術傷口僅約5至6公分，位於下腹部，採取後腹腔進路，不需進入腹腔，減少傷口疼痛，不會有腸胃沾黏等併發症，術後當天即可進食，術後不影響生活。

賴男說，他深知洗腎的痛苦，擔心妻子捐腎後會留下後遺症，在妻子的勸說下，經諮詢醫師並評估不影響生活後，考慮半年才決定接受手術，很感動妻子付出；賴妻說，她堅信捐腎是對的，傷口恢復很好，術後隔天就下床，自己開車回家、照顧孩子都沒問題。

台中榮總泌尿醫學部主任李建儀指出，台中榮總泌尿醫學部團隊去年起成功完成13例，手術平均不到2.5小時、出血量極微，平均住院縮短至4天；單孔手術大幅減少肌肉與神經的穿刺破壞，13名捐贈者術後疼痛指數極低，可提早下床活動。此手術方式為台中榮總首創，今年3月在歐洲泌尿科醫學會年會發表，是活體器官捐贈微創手術的重要里程碑。

台灣洗腎人口約9.7萬人，腎臟長年是器官移植中需求最高、等待時間最長。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，全台仍有近9千人等候大愛腎臟移植；相較下，活體腎臟移植等候時間較短、移植腎存活率也較高。衛福部開放病人五等親可活體捐腎，經配對合格才能手術。台中榮總每年活體腎臟移植約20至30例，居全國前三，5年存活率91%，其中逾半是夫妻捐贈。

賴姓夫妻術後帶孩子出遊。圖／賴妻提供
賴姓夫妻術後帶孩子出遊。圖／賴妻提供

賴妻（左）捐腎救夫（右），兩人今年4月在台中榮總接受腎臟移植手術。記者趙容萱／攝影
賴妻（左）捐腎救夫（右），兩人今年4月在台中榮總接受腎臟移植手術。記者趙容萱／攝影

洗腎 手術 血型

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