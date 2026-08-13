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你怕被 AI 取代嗎？上班族估2.56年內工作將被改變

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台北市政府勞動局攜手1111人力銀行13日發布「上班族AI焦慮與職涯準備調查」。1111人力銀行提供
台北市政府勞動局攜手1111人力銀行13日發布「上班族AI焦慮與職涯準備調查」。1111人力銀行提供

AI快速滲透職場，上班族危機感跟著升溫。台北市政府勞動局攜手1111人力銀行13日發布「上班族AI焦慮與職涯準備調查」，調查顯示，上班族對工作遭AI取代的擔憂程度平均達6.29分，更預估2.56年內，AI就會明顯改變自己的工作內容。

從職務類型來看，調查顯示，受訪者認為最容易被AI取代的工作，以普通翻譯53.3%居冠，其次依序為行政文書42.5%、美編設計39.1%、行銷文案32.4%，以及基礎程式開發28.3%。

相較之下，最難被AI取代的能力，仍集中在人與人互動相關技能，包括人際溝通55.6%、情緒判斷44.3%、現場應變41.4%、創意思考33.1%，以及領導管理28%。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，AI擅長大量資料整理、重複性作業及內容生成，因此愈偏向標準化、流程化的工作，愈容易受到影響；相較之下，需要同理心、判斷力、溝通協調及臨場決策的工作，仍是目前AI較難完全取代的核心價值。

AI能力也逐漸成為企業徵才的重要條件。調查指出，自2023年生成式AI普及以來，39.1%上班族明顯感受到企業開始要求AI能力，另有35.9%認為要求「有些增加」，合計達75%；另有85.7%受訪者認為，具備AI能力有助提升求職競爭力。

然而，職場對AI技能需求增加，上班族的學習腳步卻未必跟上。目前僅14.2%受訪者表示已積極學習AI技能、26.7%偶爾接觸；另有25.6%想學卻尚未開始、23.8%不知道該如何開始，兩者合計近五成。

莊雨潔認為，真正讓上班族焦慮的，不是AI本身，而是缺乏清楚的學習方向與轉型路徑。未來若企業建立完善AI培訓制度，政府持續提供系統化課程與職能地圖，有助降低勞工AI焦慮，加速人才轉型。

此次調查於6月1日至7月10日針對1111人力銀行求職會員進行立意抽樣，有效樣本1,213份，信心水準95%，誤差值正負2.97個百分點。

上班族 工作 人力銀行

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