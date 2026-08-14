快訊

舒國治談勾縴：白菜爛糊肉絲與獨門肉羹

白宮抓中國轉運大騙局！台灣遭點名列第一級 40多國助躲美關稅

台股開高觸及46,400關卡 仁寶、力積電、華邦電交投火熱

聽新聞
0:00 / 0:00

體重沒增加、肚子卻變大？研究發現中年內臟脂肪可能啟動「造脂」機制

聯合新聞網／ 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

【撰文＝《食力》編輯部】

許多人到了40、50歲後，即使體重沒有明顯增加，腰圍仍逐漸變粗。飲食與運動習慣看似沒有太大改變，腹部脂肪卻比年輕時更容易累積。

過去談到「中年發福」，常歸因於熱量攝取增加、活動量下降，以及荷爾蒙與代謝變化。不過，由美國希望之城國家醫療中心（City of Hope National Medical Center）主導，並與加州大學洛杉磯分校（UCLA）等機構合作的研究團隊，於2025年4月25日在《Science》期刊發表研究指出，中年後內臟脂肪增加，可能不只是原有脂肪細胞變大，也與身體開始生成更多新的脂肪細胞有關。

研究團隊進一步找到一群會隨年齡增加，且特別容易形成脂肪的細胞，為「中年發福」提供新的生物學解釋。不過，目前主要證據來自雄性小鼠，人體研究仍處於早期階段。

體重變化不大、腰圍卻增加？中年身體組成正在改變

人進入中年後，身體可能同時出現肌肉逐漸減少、脂肪增加的變化，尤其容易累積在腹腔及器官周圍。即使體重或身體質量指數（BMI）沒有明顯改變，身體內部的肌肉與脂肪比例也可能已經不同。

內臟脂肪位於腹腔及器官周圍，與堆積在皮膚下方的皮下脂肪不同。既有研究顯示，內臟脂肪累積與胰島素阻抗、第二型糖尿病及心血管疾病等健康風險有關。本次研究則進一步探討，中年後為什麼更容易增加內臟脂肪。

脂肪組織主要會透過兩種方式變多。一種是原有的脂肪細胞體積變大；另一種是形成新的脂肪細胞。過去科學界已知道，脂肪細胞可能隨年齡增加而逐漸變大，但中年後是否也會生成更多新的脂肪細胞，過去仍缺乏明確證據。

為了釐清這個問題，研究團隊追蹤不同年齡小鼠的脂肪細胞變化。結果發現，年輕成年小鼠形成新脂肪細胞的比例相當低；雄性小鼠進入中年後，內臟脂肪組織生成新脂肪細胞的情形明顯增加。

不過，相同變化並未在雌性小鼠中明確出現，顯示年齡對脂肪累積的影響可能存在性別差異。

此外，中年雄性小鼠還出現能量消耗下降、血糖調節能力變差，以及胰島素作用降低等變化。不過，由於這些結果主要來自動物實驗，目前仍不能直接推論人體會出現完全相同的變化。

研究結果顯示，中年後內臟脂肪增加，可能不只是原有脂肪細胞體積變大，也可能與身體生成更多新的脂肪細胞有關。

中年後為什麼更容易長出新的脂肪細胞？

為了了解中年後生成新脂肪細胞的能力，究竟受到身體環境影響，還是細胞本身已經發生變化，研究團隊進一步進行細胞移植實驗。

脂肪組織中存在一群尚未成熟的細胞，稱為「脂肪細胞前驅細胞」。這些細胞就像脂肪細胞的「預備成員」，在特定條件下，可以進一步發育成成熟的脂肪細胞。

研究團隊將年輕與中年小鼠的脂肪細胞前驅細胞，分別移植到年輕小鼠體內。結果發現，來自中年小鼠的細胞即使進入年輕小鼠體內，仍會形成較多新的脂肪細胞。

相反地，年輕小鼠的細胞即使被移植到中年小鼠體內，形成新脂肪細胞的能力仍相對較低。

研究結果顯示，中年小鼠的脂肪細胞前驅細胞本身可能已經發生變化，使它們更容易形成新的脂肪細胞，而不完全是受到年齡或周圍環境影響。

進一步分析後，研究團隊辨識出一群稱為「年齡富集型定向前脂肪細胞」（committed preadipocyte, age-enriched，CP-A）的細胞。

簡單來說，CP-A是一群會隨年齡增加，且較容易進一步形成成熟脂肪細胞的細胞。研究發現，這群細胞具有較強的增殖與形成脂肪能力，可能參與中年後內臟脂肪增加的過程。

研究團隊也分析人類的內臟脂肪樣本，在胰臟周圍脂肪中發現一群與小鼠CP-A具有相似基因表現的細胞，而且這類細胞在年齡較高的樣本中較多。

這項結果提供初步線索，顯示類似的細胞變化可能也存在於人體。不過，目前人體樣本數量有限，研究只能確認人體可能存在特徵相似的細胞，尚無法證明這些細胞會直接造成中年腰圍增加，也無法據此發展新的減脂方法。

研究找到影響新脂肪細胞生成的關鍵訊號　但距離人體應用仍遠

研究團隊進一步發現，一種名為LIFR的細胞受體，可能參與CP-A形成脂肪細胞的過程。

LIFR可以理解為細胞接收訊息的「開關」之一。當LIFR接收到特定訊號後，會帶動細胞內一連串反應，進一步影響CP-A是否形成成熟的脂肪細胞。

在細胞與小鼠實驗中，降低LIFR的作用後，CP-A形成脂肪細胞的能力也隨之下降；相反地，提高年輕小鼠脂肪前驅細胞中的LIFR表現，則會增加形成新脂肪細胞的能力。

研究也發現，在中年小鼠中降低LIFR的作用，可減少內臟脂肪生成與增加，對皮下脂肪的影響則較有限。

這使LIFR成為未來研究中年內臟脂肪的重要方向。不過，目前結果仍停留在細胞與動物實驗階段，尚未證實人體是否具有相同效果，也不代表已有可用於減少腹部脂肪的藥物。

由於LIFR也可能參與身體其他生理功能，未來若要發展相關治療，仍需要更多人體研究及長期安全性評估。

中年腹部脂肪增加不只一個原因　新發現仍待人體研究驗證

整體來看，這項研究發現，中年後內臟脂肪增加，可能不只是原有脂肪細胞變大，也與身體生成更多新的脂肪細胞有關。

研究團隊找到一群會隨年齡增加、較容易形成脂肪的CP-A細胞，也發現LIFR可能參與新脂肪細胞生成的過程。這些結果為中年後腹部脂肪增加提供新的生物學解釋。

不過，中年後腰圍增加仍受到許多因素影響，包括飲食、活動量、肌肉減少、荷爾蒙與代謝變化等，不能以單一細胞或訊號解釋。

對一般人而言，這項研究目前不會改變既有的體重管理與減脂建議。中年後除了關注體重，也可留意腰圍、肌肉量及整體代謝健康，因為體重沒有明顯增加，不代表身體內的肌肉與脂肪比例沒有改變。

此外，這項研究仍有重要限制。動物實驗觀察到的新脂肪細胞增加，主要出現在中年雄性小鼠，雌性小鼠未呈現相同結果；人體部分則來自有限的脂肪組織樣本。

因此，這項機制是否適用於不同性別、年齡、體型及代謝狀態的人，仍需要更多人體研究確認。

審稿編輯：林玉婷

【參考資料】

ScienceDaily, Scientists discover what triggers belly fat as we age

Medical Daily, Scientists Just Found Why Middle-Age Belly Fat Suddenly Appears, and It Has to Do with Stem Cells

PubMed Central：Distinct adipose progenitor cells emerging with age drive active adipogenesis

體重 肚子 中年

延伸閱讀

體重增加是變胖還是水腫？中醫師曝分辨要訣：短時間內增重是水腫

減重失敗不是意志力太差！醫揭真正元凶 4招遠離「致胖環境」

生華科CX-5461開啟「光免疫」新戰場 重量級跨國研究登全球權威期刊

好讀周報／超怕看牙醫…科學家追求牙齒壞了身體能「自己長出來」

相關新聞

未來1周水氣多 專家曝5大關鍵特徵：降雨強度及延時有增加趨勢

未來1周溼答答。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周先後分別受西南風及低壓帶影響，大氣轉趨不穩定，環境水氣偏多，降雨機會也跟著變大。

南高屏大雨開炸 吳德榮：水氣續輸送 未來1周午後強對流伴隨劇烈天氣

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

失智症名醫曹汶龍首度染新冠 停診閉關休息…隔空揮手打招呼

79歲國內失智症權威醫師、嘉義縣大林慈濟醫院失智共照中心主任曹汶龍，近日感染新冠肺炎，行醫逾50年的他，過去總是在診間照顧病人，這次因染疫首度「閉關」，停掉一周門診，在家接受治療隔離。他透過臉書分享染疫經歷，經過5天抗病毒藥物治療，第6天明顯好轉，沒有發燒、咳嗽，準備再休養幾天後恢復工作。

西南風+低壓帶接力影響台灣 賈新興：下周觀察跨界颱風移入趨勢

西南風、低壓帶接力發威，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，明天起至下周一天氣不穩定，西半部有局部較大雨勢發生機率。出門務必隨身攜帶雨具，低窪地區注意排水。此外，下周二起，觀察雙區熱帶系統與中太平洋跨界颱風的移入。

今起至周末全台慎防大雷雨突襲 這時起降雨熱區從中南部轉為花東

西南風與夜間陸風交會輻合作用影響，今天凌晨至清晨雲林以南短暫陣雨或雷雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天起至周末西南風增強，水氣也更多，迎風面台中以南地區整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，尤其嘉義以南地區降雨較明顯。

預防阿茲海默症 營養師：下午5點後避免6件事

說到保護大腦健康，你每天晚上的行為遠比你想像中還要重要。我們無法改變年齡或基因等風險因子，但日常習慣還是會影響大腦的防禦能力。研究顯示，特定的飲食選擇和不良的睡眠品質，可能與阿茲海默症的發生有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。