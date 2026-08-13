才開賣1天！麥當勞「蝦排」人工合成抗生素違規 緊急下架停賣

麥當勞自8月12日起，限時推出「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」，但僅開賣1天，內容使用的蝦排就遭驗出硝基呋喃及其代謝物（人工合成抗生素）不符合食品法規標準，立即緊急下架。對此，麥當勞表示，除近一步覆驗之外，購買產品的消費者也會予以退款。

麥當勞自8月12日起至9月1日限時推出「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」，標榜將蝦排裹上日式麵包粉酥炸至金黃，再搭配上奧羅拉醬與多種配料，單點99元起。但業者表示，8月12日晚間收到進口廠商通知，「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」所使用之進口蝦排，雖然製造商出具合格海鮮食材檢驗文件，惟經後續自主抽樣批次，檢出硝基呋喃及其代謝物（人工合成抗生素） 0.7 ppb （百億分之七），不符合食品法規標準。

聲明中指出，麥當勞重視食品安全，已立即採取預防性措施，全面停用蝦排，並自8月13日上午10時30分起，全台餐廳暫停販售「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」。同時麥當勞也表示，維護食品安全是我們的責任，目前正持續偕同供應商與檢驗單位，進一步複檢，以審慎釐清檢驗結果。8月12日及13日凌晨購買「海味揚蝦堡」、「海味雙層揚蝦堡」的顧客，麥當勞將予以退款，相關機制正積極研擬中，預計於一週內公布；並對造成顧客不便，表達最誠摯的歉意。