住院不用家屬顧整天 台東醫院推新制：護理師、照護員組隊照顧

因應高齡化、少子化及家庭照顧人力不足，衛生福利部台東醫院今年起參與衛福部「住院整合照護服務實施計畫」，由護理人員與照護輔佐人員組成照護團隊，協助住院病人的生活照護及安全維護，減輕家屬全天陪病及另聘看護的負擔。

台東醫院表示，這項服務目前在三樓綜合科病房實施，照護輔佐人力依1比5配置，也就是1名照護輔佐人員照顧5名病人。服務內容包括身體清潔、協助排泄及如廁、用餐或餵食、翻身拍背、移位及上下床、肢體關節活動，以及協助維持正確舒適姿勢等。

對於行動較不方便的住院病人，照護輔佐人員也會協助留意行走、如廁及活動安全，降低跌倒風險。至於病情評估、專業護理及醫療相關工作，則由護理人員負責，兩者透過團隊分工，提供連續性的住院照護。

院方指出，過去家人住院，許多家庭往往必須由家屬輪流陪病，若無法抽身工作，就只能另外聘請看護，對人口老化、家庭成員減少的社會而言，照顧壓力愈來愈沉重。尤其部分台東家庭子女在外地工作，父母住院時更容易面臨工作與照顧難以兼顧的問題。

住院整合照護就是希望由醫院團隊分擔部分生活照護工作，讓家屬不必全天候守在病床旁，也能減少聘請看護所衍生的經濟壓力。同時，護理人員也能更專注於專業護理工作，照護輔佐人員則依職責提供生活照顧及安全維護，讓病人獲得更完整的照護。

台東醫院表示，隨著台東人口結構逐漸高齡化，住院照護需求也將增加，醫療服務不能只著重疾病治療，也必須回應家庭照顧人力不足的問題，因此今年導入住院整合照護，希望從醫療端分擔家庭壓力。

院方提醒，住院整合照護是依醫院核定病房及病人實際狀況提供，並非所有住院病人都適用，實際服務內容仍須依病房及病人情況評估。未來也將持續累積服務經驗，打造更符合高齡社會需求的友善醫療環境，讓病人安心、家屬放心。