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雙腳麻、走路累以為老化 台南6旬男竟罹罕病…免疫治療助改善

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
67歲吳姓男子（左）罹患慢性發炎性脫髓鞘多發性神經病變，經奇美醫院神經內科醫師黃至誠（右）診療，透過免疫球蛋白治療後，肌力逐步恢復，今也準備花束感謝醫療團隊細心診療與照護。記者萬于甄／攝影
67歲吳姓男子（左）罹患慢性發炎性脫髓鞘多發性神經病變，經奇美醫院神經內科醫師黃至誠（右）診療，透過免疫球蛋白治療後，肌力逐步恢復，今也準備花束感謝醫療團隊細心診療與照護。記者萬于甄／攝影

台南一名67歲吳姓男子原以為雙腳麻木、走路疲倦只是老化，沒想到症狀持續惡化，後來連拿筷子、夾菜、扣鈕扣都成了難事，經多科就醫仍未改善，後來轉診至奇美醫院神經內科，確診罹患罕見慢性發炎性脫髓鞘多發性神經病變，在接受免疫球蛋白治療後，肌力逐步恢復，也重新找回生活自理能力。

奇美醫院神經內科醫師黃至誠表示，CIDP是一種自體免疫性周邊神經疾病，患者自身免疫系統錯誤攻擊周邊神經髓鞘，造成神經傳導受損，常見症狀包括四肢麻木、肌肉無力、反射減弱及步態不穩，嚴重時甚至可能無法行走，並影響吞嚥或呼吸。

他提到，由於CIDP進展較為緩慢，初期容易被誤認為老化、腰椎退化、坐骨神經痛或糖尿病神經病變等，倘若四肢麻木、無力持續超過8周，且症狀逐漸惡化，尤其已影響走路、上下樓梯或手部精細動作，仍應儘早至神經內科接受評估。

黃至誠也說，目前CIDP已有類固醇、血漿置換及靜脈注射免疫球蛋白等治療方式，其中靜脈注射免疫球蛋白治療因療效確立、副作用相對較少，為重要治療選項，不過，部分患者需要長期維持治療，現行健保每年僅給付4個療程，與臨床需求仍有落差，盼相關制度能逐步調整，避免患者因治療中斷導致病情反覆。

黃至誠也強調，周邊神經雖具一定再生能力，但若長期發炎造成神經軸突受損，可能留下不可逆的肌力及感覺障礙，因此CIDP治療關鍵在於及早診斷、及早介入並持續治療，以降低失能風險。

台南 老化 筷子

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