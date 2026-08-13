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麥當勞2款蝦堡自主檢驗不符標準 開賣1天就停賣
麥當勞「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」昨開賣，業者今天說，2款漢堡所用進口蝦排，檢出硝基呋喃及其代謝物 （人工合成抗生素），不符合法規標準，上午10時30分起暫停販售。
台灣麥當勞發布聲明表示，8月12日晚間收到進口廠商通知，「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」所使用進口蝦排，雖然製造商出具合格海鮮食材檢驗文件，但經後續自主抽樣批次，檢出硝基呋喃及其代謝物 （人工合成抗生素）0.7ppb（百億分之7），不符合食品法規標準。
台灣麥當勞說，重視食品安全，已立即採取預防性措施，全面停用蝦排，並自今天上午10時30分起，全台餐廳暫停販售「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」。
台灣麥當勞表示，8月12日及今天凌晨購買「海味揚蝦堡」、「海味雙層揚蝦堡」的顧客，將予以退款，相關機制正積極研擬中，預計於一週內公布，並對造成顧客不便，表達最誠摯的歉意。
「維護食品安全是我們的責任。」台灣麥當勞表示，目前正持續偕同供應商與檢驗單位，進一步複檢，以審慎釐清檢驗結果。
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