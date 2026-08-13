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2026南國漫讀節9月講座亮相！跨界大師匯聚屏東 翻轉南國的玩美日常

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
2026南國漫讀節9月系列講座，大師雲集。圖／講者提供
2026南國漫讀節9月系列講座，大師雲集。圖／講者提供

全台最具話題性的藝文盛事「2026南國漫讀節」即將開跑，今年以「南國的玩美日常」為核心主題盛大展開。除了8月29、30日開幕系列講座後，9月起將推出一系列豐富且深度的講座活動，講師陣容橫跨文學、設計、旅遊、心理學、影評、音樂與AI繪圖等多元領域，邀請全台民眾隨著不同領域講者的視角，在屏東各圖書館、恆春文化中心、王船文化館及獨立書店中，翻轉對南國的生活想像，共同發掘在地獨有的「玩美日常」。

9月5日在屏東市永勝5號，由作家顧玉玲帶來「南方語言交匯 在屏東街頭閱讀異鄉人的移動史」，帶領讀者聽見移民工與新住民交織的生命故事；同日由設計師方智弘主講「南國採集學 從土地紋理讀出未來的設計觀光」，以設計思維預熱2027台灣設計展在屏東。

9月5日在屏東市永勝5號，作家顧玉玲（左圖）、設計師方智弘舉辦講座。圖／講者提供
9月5日在屏東市永勝5號，作家顧玉玲（左圖）、設計師方智弘舉辦講座。圖／講者提供

9月6日於九如鄉立圖書館，由作家李旺台分享「把地方寫給世界看：地方題材如何引發國際共鳴？」，讓在地題材被更多讀者看見，甚至延伸出更廣的閱讀與國際共鳴；隨後由好日常主理人劉展倫接棒，以「如何把地方、文化、節奏、人與土地的關係，轉譯成一段能被感受的旅程」，分享地方旅行設計的深度心法。

9月6日於九如鄉立圖書館，作家李旺台（左圖）、好日常主理人劉展倫接力舉辦講座。圖／講者提供
9月6日於九如鄉立圖書館，作家李旺台（左圖）、好日常主理人劉展倫接力舉辦講座。圖／講者提供

9月12日特別來到「恆春文化中心劇場館」，邀請到作家歐陽靖分享「歐陽靖的「玩」生活，找回那個愛笑的自己」，講述移居南方後的療癒心境；心理師海苔熊則帶來「你是I人還是E人？關於MBTI，一直以來你可能都想錯了！」，深度剖析溝通與職場協作底層邏輯；人氣圖文創作者乙乙則以「AI與創作者彼此影響的那些事！」探討人機共創浪潮。

9月12日在恆春文化中心劇場館，作家歐陽靖（左圖起）、心理師海苔熊與圖文創作者乙乙接力舉辦講座。圖／講者提供
9月12日在恆春文化中心劇場館，作家歐陽靖（左圖起）、心理師海苔熊與圖文創作者乙乙接力舉辦講座。圖／講者提供

9月13日到屏東縣王船文化館，由影評人李光爵（膝關節）主講「場景漫讀：電影感旅遊設計，讀出屏東的國際臉譜」，解析影視鏡頭下的屏東魅力；旅遊作家許傑則帶來「旅行途中的台灣感性—深藏風景中的美好溫度」，帶領大家重新體會地方土地的人情與故事。

9月13日在屏東縣王船文化館，影評人李光爵（膝關節，左圖）、旅遊作家許傑舉辦講座。圖／講者提供
9月13日在屏東縣王船文化館，影評人李光爵（膝關節，左圖）、旅遊作家許傑舉辦講座。圖／講者提供

9月19日則到小陽。日栽書屋溫馨壓軸，由自由潛水教練蘇愛分享「海教我的事：自由、恐懼與人生」，從小琉球的潛旅經驗談到與自己內心恐懼對話的過程；當天下午則邀請到三金音樂製作人陳建騏親臨現場，主講「感官的日常策展：生活與情感的配樂學」，帶領民眾用耳朵與感官細細聆聽土地節奏，將日常情感調頻為專屬南國的玩美樂章。

9月19日則到屏東市小陽。日栽書屋，潛水教練蘇愛（左圖）、音樂製作人陳建騏分別舉辦講座。圖／講者提供
9月19日則到屏東市小陽。日栽書屋，潛水教練蘇愛（左圖）、音樂製作人陳建騏分別舉辦講座。圖／講者提供

2026南國漫讀節9月講座活動，即日起於ACCUPASS平台開放報名，名額有限，歡迎喜愛閱讀與生活美學的民眾踴躍報名。邀請大家一同走進屏東的街巷與文化場域，在動靜之間讀出屬於自己的「南國玩美日常」，報名請上 https://www.accupass.com/event/2605250908382791990800

南國漫讀節 講座 屏東

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