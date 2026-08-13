泌尿道感染37歲女突癱瘓 台北醫院開刀3小時救回：晚幾小時恐永久癱瘓

新北市37歲吳女日前泌尿道感染發燒，治療後一度改善，不料一周後肚臍以下失去知覺、雙腳無力大小便失禁。衛福部台北醫院發現細菌已蔓延至胸椎形成硬脊膜外膿瘍壓迫脊髓神經，經手術後成功恢復，若再晚幾個小時，恐造成永久性下半身癱瘓。

衛福部台北醫院表示，吳女日前因泌尿道感染發燒，就醫治療後雖然改善，不料一周後某天凌晨睡醒時，突然發現肚臍以下完全沒有感覺，雙腳無法施力甚至無法下床，還出現大小便失禁。家人驚覺有異當天下午立即將她送至衛福部台北醫院急診。

急診醫師會診神經內科，經詳細神經學檢查，高度懷疑脊髓神經受到壓迫，隨即安排胸椎磁振造影（MRI），並同步通知神經外科主任李居易。經影像檢查，第四至第六胸椎出現大範圍硬脊膜外膿瘍，已嚴重壓迫脊髓神經，是造成病人下半身麻木、癱瘓及大小便失禁的主因，若再晚幾個小時接受手術，極可能造成永久性下半身癱瘓。

院方緊急安排神經減壓手術，主刀的神經外科主任李居易先用高速磨鑽移除部分椎板，再透過顯微手術仔細分離與神經嚴重沾黏的膿瘍，避免造成二度神經傷害，最後完整清除膿瘍，讓受壓迫的脊髓神經獲得充分減壓，手術時間近3個小時。術後膿瘍細菌培養證實感染源為金黃色葡萄球菌。吳女在手術後立即恢復雙腳感覺，下肢肌力也逐漸恢復，已能在床上抬腿。術後一個月開始接受站立訓練，目前持續積極復健，朝恢復正常行走的目標努力。

李居易指出，硬脊膜外膿瘍雖然少見，卻是神經外科急症，最常見原因就是細菌透過血液循環感染脊椎，包括泌尿道感染、肺炎及蜂窩性組織炎等，都可能成為感染來源，其中又以金黃色葡萄球菌最常見。當細菌在脊椎形成膿瘍後，便可能壓迫脊髓神經，造成肢體無力、麻木、癱瘓，甚至大小便功能異常。

因脊髓神經一旦長時間受到壓迫，就可能造成不可逆的神經損傷，因此硬脊膜外膿瘍的治療不是以天計算，而是必須與時間賽跑。若延誤幾個小時，病人極可能留下永久性癱瘓後遺症；所幸醫療團隊及時完成診斷、影像檢查及緊急手術，成功保住雙下肢神經功能，也替病人搶回重新站起來的機會。

李居易提醒，若民眾出現持續發燒合併劇烈背痛、四肢無力、麻木，或大小便功能異常等症狀，應提高警覺，儘速就醫檢查。脊椎磁振造影（MRI）是診斷硬脊膜外膿瘍最重要的工具，一旦已出現神經壓迫症狀，必須把握黃金時間接受手術減壓及抗生素治療，才能降低永久神經損傷風險。