導入攜帶式行動X光 佳里奇美在宅急症照護升級上路

因應台灣邁入超高齡社會，台南佳里奇美醫院深化在宅醫療服務，本月起攜手奇美醫院總院醫療團隊，正式將攜帶式行動X光全面導入既有「在宅急症照護」模式，打造長照機構虛實整合急性照護病床服務。

日前，一名居住於大北門區長照機構的高齡阿嬤，因中風重度失能且患有多重慢性疾病，突然出現發燒、咳嗽與痰多等症狀，口服抗生素效果不佳。佳里奇美醫院在宅急症團隊接獲通報後，立即由醫師與奇美總院影像醫學部放射師攜帶行動X光設備進駐機構，讓阿嬤無須移動即可完成胸部X光檢查，並由醫師同步遠端判讀確診肺炎，後續再由居家護理師依醫囑每日施打靜脈抗生素，讓阿嬤在熟悉環境中安心接受完整治療。

機構負責人表示，以往長輩發燒就必須緊急送醫，如今醫療團隊直接把X光與醫護服務帶進機構，大幅減輕家屬與照護人員負擔。

佳里奇美醫院院長田宇峯說，院方持續深化在宅醫療服務，並響應健保署「在宅急症照護試辦計畫」，過往居家照護或住宿式長照機構住民，若遭遇肺炎、尿道感染或蜂窩性組織炎等三大急症，往往需搭乘救護車前往急診，不僅增加緊急醫療資源負擔，對長期臥床長者與家屬而言，更是身心雙重煎熬，如今透過攜帶式行動X光與遠距醫療整合，醫療團隊可直接進入機構進行檢查與治療，大幅提升照護效率與品質，落實「無牆醫院」理念。

此外，佳里奇美醫院也同步導入24小時攜帶式輸液器、視訊診療及IoT遠端監測系統，由居家護理師每日依醫囑進行給藥、施打靜脈抗生素、抽血與病況追蹤，讓長照機構住民能在熟悉環境中接受連續性與完整性急症照護。

佳里奇美醫院醫務秘書兼急診部部長朱逢源也說，此次導入的攜帶式行動X光設備僅約3公斤重，如同相機般輕便，由醫事放射師攜帶至機構床邊即可快速完成拍攝，約5分鐘內即可取得影像，並透過數位連線即時回傳醫院系統，由主治醫師同步遠端判讀，精準掌握肺炎等急症病灶，大幅縮短診療時間，讓長輩不必再承受搬運與候床不適。