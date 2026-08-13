聯新醫院二度攜手HMI 簽署智慧手術室MOU、深化東南亞智慧醫療

聯新國際醫療集團繼2024年成功打造馬來西亞首座「次世代智慧病房」後，7月27日再度與新加坡新康醫療集團（HMI）簽署智慧手術室合作備忘錄（MOU），合作版圖從麻六甲仁愛醫院（MMC）延伸至柔佛立康醫院（RSH），象徵雙方合作由病房照護擴展至技術整合要求更高的手術照護領域。

聯新國際醫院院長許詩典表示，本次合作並非單純導入智慧硬體，而是聚焦在手術前、中、後的完整照護流程，同時延續智慧病房的成功經驗。團隊在前期深入臨床第一線，進行流程盤點與需求訪談，精準切中醫護人員的實務痛點。

智慧病房導入後成果斐然，數據顯示，臨床手動紀錄時間減少34%、人工行政負擔大幅降低97%、出院待領藥時間縮短37%；在照護品質上，關鍵通知回應速度提升64%，病人滿意度增加87%。

許詩典直言，智慧醫療不能只停留在導入物聯網或增加資訊設備；若流程沒有改善，盲目導入科技只會增加第一線醫護負擔。相較於病房照護，智慧手術室的運作將牽動麻醉科、醫務部、護理部、恢復室及中央供應室等多個科室，如何讓各環節資訊同步、資源準時到位，是智慧手術室最大的挑戰。

其中，手術「準點率」更是重要的流程管理指標。許詩典分析，過去資訊分散，極易造成調度延誤與病人漫長等待。透過流程數位化管理，不僅實現手術排程無縫接軌，解決病患與家屬「等開刀」的焦慮，有效降低醫護人員繁瑣的聯繫溝通，將時間與精力重新放回病人身上，傳遞更有溫度的臨床關懷。

此外為確保手術準時進行，專案特別開發關鍵的「包盤系統」，精準追蹤中央供應室的手術器械消毒與包盤進度。手術器械使用後，須經中央供應室清洗、消毒、滅菌及包裝；若醫師與病人均已就緒，卻因器械包盤未到位，將直接影響手術室運轉與病人安全。許院長強調，包盤管理看似是後勤細節，實則直接決定醫療品質，智慧手術室必須將前後端完整串接，而非處理單點問題。