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聯新醫院二度攜手HMI 簽署智慧手術室MOU、深化東南亞智慧醫療

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
聯新國際醫療與新康醫療集團在新加坡完成智慧手術室合作備忘錄簽署。圖／聯新醫院提供
聯新國際醫療與新康醫療集團在新加坡完成智慧手術室合作備忘錄簽署。圖／聯新醫院提供

聯新國際醫療集團繼2024年成功打造馬來西亞首座「次世代智慧病房」後，7月27日再度與新加坡新康醫療集團（HMI）簽署智慧手術室合作備忘錄（MOU），合作版圖從麻六甲仁愛醫院（MMC）延伸至柔佛立康醫院（RSH），象徵雙方合作由病房照護擴展至技術整合要求更高的手術照護領域。

聯新國際醫院院長許詩典表示，本次合作並非單純導入智慧硬體，而是聚焦在手術前、中、後的完整照護流程，同時延續智慧病房的成功經驗。團隊在前期深入臨床第一線，進行流程盤點與需求訪談，精準切中醫護人員的實務痛點。

智慧病房導入後成果斐然，數據顯示，臨床手動紀錄時間減少34%、人工行政負擔大幅降低97%、出院待領藥時間縮短37%；在照護品質上，關鍵通知回應速度提升64%，病人滿意度增加87%。

許詩典直言，智慧醫療不能只停留在導入物聯網或增加資訊設備；若流程沒有改善，盲目導入科技只會增加第一線醫護負擔。相較於病房照護，智慧手術室的運作將牽動麻醉科、醫務部、護理部、恢復室及中央供應室等多個科室，如何讓各環節資訊同步、資源準時到位，是智慧手術室最大的挑戰。

其中，手術「準點率」更是重要的流程管理指標。許詩典分析，過去資訊分散，極易造成調度延誤與病人漫長等待。透過流程數位化管理，不僅實現手術排程無縫接軌，解決病患與家屬「等開刀」的焦慮，有效降低醫護人員繁瑣的聯繫溝通，將時間與精力重新放回病人身上，傳遞更有溫度的臨床關懷。

此外為確保手術準時進行，專案特別開發關鍵的「包盤系統」，精準追蹤中央供應室的手術器械消毒與包盤進度。手術器械使用後，須經中央供應室清洗、消毒、滅菌及包裝；若醫師與病人均已就緒，卻因器械包盤未到位，將直接影響手術室運轉與病人安全。許院長強調，包盤管理看似是後勤細節，實則直接決定醫療品質，智慧手術室必須將前後端完整串接，而非處理單點問題。

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