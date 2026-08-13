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未來1周西南風、低壓帶接力 南部周六慎防短延時豪雨威脅

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
明天至周末持續受到西南風影響，中南部雨勢將特別明顯。聯合報系資料照
明天至周末持續受到西南風影響，中南部雨勢將特別明顯。聯合報系資料照

未來1周天氣不理想，中央氣象署科長林秉煜表示，前半周受西南風影響，後半周有低壓帶影響，天氣不穩定，尤其周六南部有短延時豪雨發生機率。周末外出活動，一定要特別注意安全。

林秉煜表示，各地今天偏向晴到多雲天氣，要注意高溫炎熱34至36度，特別是大台北地區、東半部地區、中部地區，局部地區和內陸地方有36度以上高溫出現機會。中南部地區持續受到西南風影響，今天清晨到上午，有些對流從海面上移入，所以中南部有短延時大雨發生。中午過後，各地午後雷陣雨發展明顯，尤其大台北地區和北部山區注意局部大雨出現情形。

中央氣象署發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

明天至周末持續受到西南風影響，林秉煜說，尤其明天至周六，西南風帶來的水氣特別多，所以中南部雨勢特別明顯，尤其周六南部地區甚至有短延時豪雨發生機率，民眾周六和周日到山區或溪邊活動注意午後雷陣雨造成溪水暴漲情形，注意自身安全。

他說，下周一開始，低壓帶和西南風影響，環境水氣依舊偏多，南部地區和東半部地區，甚至大台北地區有些零星的地方，有局部降雨發生，其他地區也要注意午後雷陣雨。

關於颱風動態，林秉煜表示，距離台灣東方2500公里海面上的第17號颱風南卡，目前是輕度颱風，未來強度不會明顯增強，對台灣也不會有影響。

今天的天氣，他說，中南部地區因為西南風影響，水氣偏多，清晨到上午雨勢比較明顯，其他地區則留意午後雷陣雨的情況，尤其大台北地區和北部山區可能有大雨情形。沒有下雨之前，各地高溫可以來到34度，尤其大台北、東半部地區，還有中部彰化等地可能有局部36度高溫，外島也有31至33度高溫。今天深夜之後，午後雷陣雨會趨緩，不過要注意深夜到清晨西南風影響，南部地區雨勢相對明顯。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，明天、周六西南風增強，水氣偏多，中南部地區、其他山區都有局部大雨出現，尤其南部地區周六特別注意短延時豪雨出現機會。周日西南風持續影響，水氣相對沒這麼多，中南部地區注意局部大雨，中午過後北部、東北部山區注意局部大雨。

林秉煜表示，下周一至下周三低壓帶或西南風影響，帶來偏南風或東風，造成東半部地區和南部地區下雨機率偏高，有時候東風水氣較多，大台北有零星降雨，其他地區偏向午後雷陣雨，中午過後新竹以南有局部大雨出現機會。

適逢年度大潮，林秉煜說，包含基隆北海岸、東半部地區、嘉義以南地區，漲潮時可能有積淹水，甚至海水倒灌的情況。宜蘭今天清晨滿潮時潮位已經超過警戒值，所以周六前都要注意年度大潮對低窪地區的影響。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天天氣。圖／中央氣象署提供
今天天氣。圖／中央氣象署提供

豪雨 氣象署 高溫

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