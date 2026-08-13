北市14時30分城鎮韌性演習 行動網路降速前中後注意事項一次看

台北市2026城鎮韌性演習今天下午2時30分至3時舉行，實施30分鐘防空疏散避難演練。由於演習納入行動網路降速演練，行動通訊網路無法使用，北市府也提醒，預期將影響YouBike及共享汽機車租還車功能，以及搭乘捷運QR乘車碼、手機QR單程票無法使用。

下午行動網路降速演練，演習時段影響範圍為北北基宜桃新等北部六縣市，旨在驗證國家通訊韌性，並建立戰時備援通訊方案，引導市民在網路受限的極端情境下，仍能保持冷靜、掌握基本通聯資訊。

北市府預期，搭乘捷運，因行動網路降速造成QR乘車碼、手機QR單程票無法使用，請改用儲值卡、信用卡或購買單程票，以及演習結束後行動網路可能無法立即恢復，預期影響本市YouBike及共享汽機車租還車功能。

其他受影響還包括行動支付與線上交易，可能連線緩慢或逾時，影音串流、影片上傳、視訊通話，大量雲端備份與同步。App登入，例如外送平台、股票下單、網路銀行，網頁瀏覽可能會卡住或無法開啟。

北市府也提醒，演練前，避免在這30鐘安排重要網路工作，可預先下載警政服務App及離線地圖。尋找並確認住家、公司附近的避難處所、固網與市話位置。

演練中，依規定前往防空避難所，實地體驗網路降速情境，檢視個人與家庭的「緊急聯繫備案」是否可行，例測試試市話或簡訊；演練後，下午3時後確認手機網路是否自動恢復。若未恢復，可開啟再關閉「飛航模式」或「重新開機」即可重置連線。

北市府提醒，市區公車於14時30分至15時間暫停發車，已行駛於道路上的市區公車，於城鎮韌性演習時間配合暫停營運，車輛停於路邊或站台，請車上民眾配合現場警察及民防人員指揮下車疏散。至刷卡部分，如後續仍欲回車繼續搭乘，則下車不刷卡，如不回車搭乘，請下車時刷卡，避免影響下一趟次的轉乘優惠。

計程車駕駛於演習期間，將於安全處靠邊停車並暫時停表計費後與乘客配合警察及民防人員指揮避難，如仍有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。藍色水路船舶照常行駛，藍色水路碼頭於演習期間配合管制人員進出。

北市府也提醒市民務必配合演習管制，若未依規定配合防空演習命令之管制及演練者，將依「民防法第25條」處3萬元以上、15萬元以下罰款。