不是感染HPV就會罹癌 醫：高危險型HPV+持續感染最需當心

感染HPV就會罹癌嗎？HPV型別眾多，感染後帶來的健康風險並不相同，其中最需要留意的是「高危險型HPV」。雙和醫院家庭醫學科專任主治醫師劉家鴻說，第16型、第18型是常見的高危險型HPV，若病毒未被人體免疫系統清除，形成持續性感染，可能造成細胞病變，將大幅增加罹患子宮頸癌及其他癌症的風險。

劉家鴻表示，HPV又稱人類乳突病毒，主要透過皮膚及黏膜接觸傳播，性行為是重要傳染途徑。由於感染相當普遍，無論男女，一生中都可能接觸到HPV；多數感染者沒有明顯症狀，部分感染也可經人體免疫系統自行清除，因此「感染HPV」並不等同於「罹患癌症」。

HPV依照致癌風險，可區分為高危險型及低危險型。劉家鴻表示，第16型、第18型屬於重要的高危險型HPV，與子宮頸癌關係尤其密切，七成的子宮頸癌與HPV第16型、第18型有關，其餘也可能造成肛門癌、口咽癌、陰莖癌等。

不過，感染高危險型HPV後並不代表一定會罹癌，需確認病毒是否有被清除，一旦長時間未被清除，形成「持續性感染」，就可能使細胞逐漸發生異常變化，從癌前病變進一步發展成癌症。由於HPV感染到癌變通常需要一段時間，若能透過篩檢及早發現異常細胞變化，就有機會在癌症發生前介入處理。

相較於高危險型HPV與癌症的關聯，低危險型HPV致癌風險較低，但不代表感染後完全沒有影響。常見的第6型、第11型HPV，就與俗稱「菜花」的生殖器疣高度相關。

劉家鴻表示，預防HPV相關疾病，接種疫苗是目前最有效的方法之一，現行坊間可施打的九價HPV疫苗可預防九種HPV型別，其中涵蓋多種與癌症相關的高危險型HPV，也包括可能造成生殖器疣的第6型及第11型。

劉家鴻表示，HPV疫苗在尚未接觸病毒前接種，通常能獲得較佳的預防效果，因此青少年是重要的接種族群。不過，成年人並非完全沒有接種效益，可依年齡、過去接種情形及個人風險，與醫師討論是否適合接種。另外，HPV也不是女性專屬的感染。男性同樣可能感染高危險型HPV，並與口咽癌、肛門癌及陰莖癌等疾病有關，因此HPV防治不應只聚焦於女性。

劉家鴻提醒，HPV疫苗能降低特定型別HPV感染及相關疾病風險，但無法涵蓋所有HPV型別，接種疫苗並非一勞永逸。除了維持安全性行為、降低感染風險外，女性也應定期接受子宮頸癌篩檢。