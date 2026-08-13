聽新聞
0:00 / 0:00
健保署：LINE 顯示「健保卡有使用異常情況結」是詐騙新花招
中央健康保險署近日接獲民眾反映不明人士冒用「健保局」名義發送LINE訊息，以「健保卡有使用異常情況，即刻停卡」為由，請民眾點擊不明連結。健保署呼籲民眾，若接獲可疑訊息及連結網頁，請直接刪除相關訊息，切勿點選連結，避免受騙。
健保署LINE官方帳號名稱為「健保署」，且前方有經過LINE官方審核通過「已認證官方帳號」之藍色盾牌供民眾辨識，健保署不會主動邀請民眾加入好友。
健保署強調，詐騙訊息夾帶之惡意釣魚網站連結，一旦好奇點選，可能遭到詐騙集團騙取帳號、密碼或其他個資及手機或電腦中毒。健保呼籲有不明連結的惡意訊息，請不要依照指示做任何動作，若不慎點擊，建議儘速請專業資訊人員檢視安全性，避免個資外洩或造成個人財損。
健保署表示，只要接到不明連結網頁或可疑資訊時，請務必提高警覺。民眾如有任何疑問，請撥打健保署免付費專線（市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678）查證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。