健保署：LINE 顯示「健保卡有使用異常情況結」是詐騙新花招

中央健康保險署近日接獲民眾反映不明人士冒用「健保局」名義發送LINE訊息，以「健保卡有使用異常情況，即刻停卡」為由，請民眾點擊不明連結。健保署呼籲民眾，若接獲可疑訊息及連結網頁，請直接刪除相關訊息，切勿點選連結，避免受騙。

健保署LINE官方帳號名稱為「健保署」，且前方有經過LINE官方審核通過「已認證官方帳號」之藍色盾牌供民眾辨識，健保署不會主動邀請民眾加入好友。

健保署強調，詐騙訊息夾帶之惡意釣魚網站連結，一旦好奇點選，可能遭到詐騙集團騙取帳號、密碼或其他個資及手機或電腦中毒。健保呼籲有不明連結的惡意訊息，請不要依照指示做任何動作，若不慎點擊，建議儘速請專業資訊人員檢視安全性，避免個資外洩或造成個人財損。

健保署表示，只要接到不明連結網頁或可疑資訊時，請務必提高警覺。民眾如有任何疑問，請撥打健保署免付費專線（市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678）查證。