北部防空演習今天下午登場 雙鐵、港務變動一次看

北部地區城鎮韌性防空演習今天下午2時半至3時登場，範圍包含幾北北桃竹及宜蘭等7縣市。雙鐵列車都正常行駛，但聯外交通服務可能暫時停擺。而今年除人車避難及交通管制外，首度加入「行動網路降速演練」，以模擬戰爭或重大災害基地台受損情境。提醒旅客預留充分交通時間，以免行程受到耽誤。

城鎮韌性防空演習下午登場，警報發放後，路上車輛、行人均需接受軍警憲及民防人員引導，進行防空疏散避難，但船舶、鐵路照常起降。

台鐵表示，列車屆時將正常行駛，車站售票與閘門口都維持正常作業。但演習期間車站旅客須配合進行避難。

高鐵與台鐵同樣，維持正常行駛及出入站，惟南港站、台北站、桃園站及新竹站等，因配合演習需求，聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車服務，將於演習期間暫停行駛。建議旅客提早到站、出站，於管制時間內離站旅客須配合引導，於車站內稍候。

此外，由於「行動網路降速演練」關係，演習期間一般語音通話、簡訊及室內Wi-Fi仍可正常使用，但使用高流量服務，可能出現明顯降速甚至無法使用。

因此台鐵也提醒，建議旅客「預先取票」或「下載電子票證」，預留充足的交通時間。高鐵則說，旅客可利用車站內超商、櫃檯購票，查詢時刻表則可以改撥客服專線。至於旅客習慣使用app刷電子票證出站，高鐵表示，已取票完成的QR CODE離線時仍可使用，請旅客安心。

港務公司則表示，港區作業相關系統多採用固網連接，可於電腦連上網站進入申請，並無受演習限制流量影響，仍可申請作業，建議民眾亦可提早申請。如以手機申請商港垂釣預約，或港區作業相關系統需以手機查詢資料，請避開演習時段申請或查詢。