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北市防空演練今下午2點半降網速 租YouBike、共享汽機車恐受阻
2026城鎮韌性（防空）演習將於今天下午14時30分到15時舉行，包含行動網路降速演練，交通局提醒，會影響到北市YouBike及共享汽機車租還車功能，也提醒當演練開始時，需配合警察及民防人員指揮路邊臨停或還車。
交通局提醒，行動網路降速期間，借用YouBike時車機可能出現「本車暫停服務」，還車功能正常但還車紀錄會延遲及影響扣款，需待演習結束回傳，另手機官方App也會因行動網路降速無法使用，固網連線官網則不受影響。
至於共享汽機車，用戶使用App取車、解鎖、定位尋車、還車結帳等功能，可能發生連線延遲或連線失敗，導致無法即時操作完成等狀況，若因行動網路降速導致無法順利還車，可撥打共享汽機車業者客服專線聯絡專人協助處理。
交通局提醒，當演習開始時，請配合警察及民防人員指揮於路邊臨停或盡速還車。
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