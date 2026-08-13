枕頭別直接拿去曬！譚敦慈曝「黑色塑膠袋」除蟎法 夏天清潔寢具必學

每天睡覺都會接觸的枕頭，可能是塵蟎容易藏身的地方。無毒教母譚敦慈在「祝你健康」節目中提醒，人體睡眠時會脫落頭皮屑、分泌油脂，都是塵蟎的食物來源。她也提醒，若枕頭已經睡出凹槽，按壓後失去彈性與支撐力，就應考慮更換。

枕頭套多久洗一次？最慢2周一定要洗

想減少塵蟎與皮屑累積，寢具必須定期清洗。譚敦慈建議，枕頭套、被套與床單最好每周清洗，最慢2周洗一次。她自己則會在枕頭上鋪一條大毛巾，每天起床後收下清洗、更換。如果枕頭已出現黃斑、汗漬或發霉黑斑，也不建議繼續使用。

枕頭曬太陽小心更糟？先看空氣品質

不少人會把枕頭、棉被拿到陽台曬太陽除蟎，但譚敦慈提醒，曬寢具前也要注意空氣品質。若遇到空污較嚴重的日子，寢具長時間暴露在戶外，可能沾附灰塵與污染物。因此，想曬枕頭前應先查看當天空氣品質，必要時改採室內乾燥或烘乾方式。

夏天怎麼除蟎？黑色塑膠袋吸熱法曝光

譚敦慈也分享夏天處理枕頭的方法：先將枕頭放入黑色塑膠袋，再將袋口打結，但不要完全密封，利用黑色材質吸熱的特性提高袋內溫度。晴天時放在陽台或戶外車內接受日照，藉由升溫處理枕頭。不過，實際效果仍會受到日照、溫度、時間及枕頭材質影響。

塵蟎愛溫暖潮濕環境 起床別急著折棉被

台灣氣候溫暖潮濕，寢具容易累積皮屑與濕氣。譚敦慈提醒，起床後別急著折棉被，可先攤開讓熱氣、濕氣散掉；也可以在關燈一段時間後，再用吸塵器清潔寢具、沙發與窗簾，並搭配除濕。若使用烘乾設備，務必先確認寢具洗標，例如乳膠枕就不能烘乾。

除蟎不能只靠曬太陽 清潔乾燥才是關鍵

對付塵蟎不能只靠曬太陽，定期清洗、吸塵與除濕同樣重要。塵蟎的排泄物、脫殼與屍體也可能成為過敏原，因此即使降低塵蟎數量，仍要透過清洗將殘留物帶走。枕頭若已明顯凹陷、失去支撐力，或出現黃斑、霉斑，就別再只想著「曬一曬」，該換新時就應適時更換。