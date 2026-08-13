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未來1周壞天氣！明起至周末雨勢更劇烈 專家曝熱對流雷雨搖滾區

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天開始到周末水氣增多，降雨的日夜循環現象會持續，雨勢會加大。聯合報系資料照
明天開始到周末水氣增多，降雨的日夜循環現象會持續，雨勢會加大。聯合報系資料照

受到大範圍季風低壓引進的西南風水氣影響，昨天到今天上午，在彰化以南地區持續有一陣一陣的降雨發生。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，尤其從下半夜到目前，西南風加上陸風輻合作用，彰化以南到高屏沿岸及平原地區形成一整排的降雨回波，並且向內陸山區移動，主要降雨大部分集中在降雨回波剛形成的沿海地區，往內陸山區逐漸遞減。

吳聖宇表示，顯示西南風本身風速並不強，但是跟夜間陸風交會輻合之後，就產生了比較旺盛的對流降雨。今天自凌晨0時到上午8時，雨量最大的雲林台西以及高雄大社就有超過70毫米的累積雨量，嘉義義竹、屏東長治、台南北門也都有超過50毫米的累積雨量。

這種海陸風交會產生的降雨回波，白天以後逐漸往內陸擴展，他說，陸地受陽光加熱，雖然會讓陸風消失，但是更有利於海上的西南風往內陸移動，降雨區域可能向內陸擴張。同時西南風帶來的水氣，遇上陸地地形的抬升，以及白天熱力作用，陸地上熱對流也跟著接力生長，因此白天之後中南部沿岸地區降雨有機會減少，轉變成內陸、山區的熱對流發展再繼續向北、東北方向擴散，帶來午後到傍晚入夜前的熱對流雷雨

這種熱對流雷雨，主要會出現在中北部、東半部山區，以及部分平地區域，吳聖宇表示，熱對流發展的地方可能會有局部短時較大雨勢機會，熱對流發展較旺盛的時候也可能會演變成局部大雷雨，中北部、東半部留意午後的天氣變化，前往山區活動要注意。到了晚間至明天清晨，降雨區域將會再回歸到中南部沿海區域，西南風跟夜間陸風交會輻合的降雨再度出現，形成明顯的降雨日夜變化現象。

吳聖宇表示，明天開始到周末，因為北方低氣壓加深東移影響，台灣附近西南風的風速較為加強，帶進來的水氣增多，預期這種降雨的日夜循環現象會持續，雨勢會加大。不論是夜間至上午沿岸地區的海陸風輻合降雨，或是白天陸地上的熱對流降雨，都有變得更明顯的趨勢，有局部短時較大雨勢以及午後大雷雨的機會，山區或是危險地區暫時不要前往。

溫度方面，則有迎風面跟背風面的差異，他說，今天雲林以南地區受西南風影響較明顯，白天高溫大約32至34度。彰化以北到東半部位於相對背風面，在午後降雨未出現前有較高的溫度出現機會，局部高溫可能來到35至36度或以上。

吳聖宇表示，明天起至周末西南風更增強、降雨機會更多，整體溫度可望稍降。西南風比較直接影響的雲林以南地區，高溫可能再降到31至32度，其他地方高溫約32至35度之間。整體還是比較熱的情況，外出活動仍要記得多補充水分預防中暑。

下周一起隨著季風低壓環流調整，西南風的降雨可能較為趨緩，不過吳聖宇表示，台灣仍在大範圍低壓帶內，白天熱對流發展降雨的機會仍高，天氣還是會比較不穩定，這種情況可能會再持續1周以上。

另外，他說，也要留意季風低壓環流內是否有其他熱帶擾動發展起來的機會，以及是否會接近並影響台灣天氣，不過目前預報的趨勢仍不明確，每一次預報之間的變動性都很大，因此目前並不能明確的判斷下周的天氣趨勢。如果沒有熱帶擾動接近台灣，很可能持續容易有午後熱對流雷雨的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

雷雨 彰化 雨量

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